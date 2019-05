Členka sboru dobrovolných hasičů ze Stráže pod Ralskem Věra Hudáková připomněla, že jejich strážní hrad a pozdější zámek obsadili v roce 1968 sovětští vojáci. Podle slov starostky Stráže u Domažlic Nikoli Kinzlerové se tato vesnička rovněž podílela na obraně české hranice. „Jsme Chodové, také si říkáme Strážáci anebo Škalníci, protože naše Stráž je na skále,“ vysvětlila. Hojsova Stráž u města Železná Ruda se nachází na staré kupecké stezce vedoucí dál do Bavor. „Doufám, že krásné setkávání Stráží bude fungovat jako dosud,“ vzkázal všem Strážákům člen tamního sboru dobrovolných hasičů František Kačírek.

Vedení Stráže nad Nežárkou připravilo ve spolupráci s místním klubem turistů a dobrovolnými hasiči celodenní program, který završila večerní oslava v kempu U Skalníků. Deštivé počasí znemožnilo zapálení strážních ohňů, kterými Strážáci hlásili vpád nepřítele dál do vnitrozemí. Jejich dávné poslání tak symbolicky připomněla ohňová šou a o hudební vložku se postarala legendární strážská kapela Klaret. „Každý rok se setkání českých Stráží koná v jiné Stráži a my letos předáváme štafetový kolík do Stráže pod Ralskem v Libereckém kraji,“ sdělil starosta města Jiří Krupička.