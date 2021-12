Od západu má v sobotu v Česku občas sněžit, v jihozápadní polovině země pak bude sněžení podle meteorologů během dne v polohách pod 800 metrů nad mořem přecházet v déšť se sněhem a déšť.

Na východě Jihočeského kraje, v jižní polovině Pardubického kraje, v Jihomoravském kraji a na Vysočině by lidé měli od sobotního poledne do nedělního rána pak při mrznoucím dešti počítat s možnou tvorbou slabé ledovky. Hrozí při ní úrazy při uklouznutí a problémy v dopravě, uvedli meteorologové.

O víkendu dorazí do Česka sníh a mráz. Meteorologové varují před náledím

Upozornění před silným větrem vydal ČHMÚ pro oblast Frýdlantu na Liberecku, sever a jihovýchod Olomouckého kraj a celý Moravskoslezský kraj. V uvedených regionech má foukat od časného sobotního rána, přičemž na horách může mít v nárazech kolem 90 kilometrů v hodině. Večer bude vítr slábnout, doplnili meteorologové.

V době silného větru, při kterém hrozí poškození stromů, by lidé při pohybu venku a při řízení vozidel měli dbát zvýšené opatrnosti. Na horách by se neměli vydávat podle meteorologů zejména do hřebenových partií.