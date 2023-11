Oblíbená akce Česko zpívá koledy se chystá i letos. Na náměstích a dalších místech si lidé budou moci společně užít adventní atmosféru ve středu 13. prosince v 18 hodin. Na Jindřichohradecku si budete moci zazpívat koledy například v Lomnici nad Lužnicí, Dačicích, Stráži nad Nežárkou, Roseči, Lodhéřově, Českých Velenicích nebo Nové Bystřici. Akci, Česko zpívá koledy, už po třinácté pořádá Deník spolu s Českým rozhlasem.

Na třeboňském náměstí si lidé zazpívali koledy s Deníkem. | Video: Jana Urbanová

Na večer s vánočními koledami se pečlivě připravují také školáci v Základní umělecké škole v Třeboni. Akce Česko zpívá koledy se tu účastní už od jejího spuštění a vždy se těší velkému zájmu. V době před covidem zpívala na třeboňském náměstí dokonce více než stovka lidí.

Chystáte také adventní program? Dejte nám vědět, pište, posílejte fotky i videa na adresu jihoceske.vanoce@denik.cz

“Oproti jiným městům to máme už od samého začátku tak, že děti hrají živě a my zpíváme také živě. Není to s reprodukovaným podkladem z rozhlasu. Máme ke koledám vždy vlastní aranžmá, už jsme měli jazzové, rockové, klasické, ale i pouze sbor. Letos se nám v Třeboni doufám podaří větší sbor, chtěli bychom dát dohromady alespoň patnáct dětí spolu s doprovodem klavíru,“ nastínil ředitel třeboňské ZUŠ Matouš Řeřicha s tím, že děti na akci na Masarykově náměstí nacvičují přibližně měsíc.

Zdroj: Jana Urbanová

Zpívat se ale bude na všech místech, kde má třeboňská základní umělecká škola pobočky. „V Lomnici nad Lužnicí to bude také zpívání pouze s klavírem a na pobočkách v Suchdole nad Lužnicí a Českých Velenicích pak budou zapojené všechny děti, které hrají na dechové nástroje, flétny, akordeony, kytary housle i smyčce,“ vyjmenoval ředitel třeboňské ZUŠky. Délka pásma koled je zhruba 20 minut. Všichni příchozí navíc dostanou zpěvníky a nemusí tak lovit text z paměti.

Kompletní seznam míst, kde se budou večer zpívat koledy včetně zpěvníků, najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz. Na uvedených webových stránkách lze také najít interaktivní mapu se seznamem míst, kde se účastníci mohutného celorepublikového sboru potkají. Máte možnost vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště.

„Hlásí se nám stále další obce a místa. Ti, kteří s námi zpívají každý rok, ale i úplní nováčci. Je to jednoduché, stačí vyplnit formulář na webových stránkách. My se na vás budeme těšit především na plzeňském náměstí,“ vysvětlil šéfredaktor Deníku pro západní a jižní Čechy Kamil Kacerovský.

Pokud se z jakýchkoli důvodů nemůžete účastnit osobně, a přesto byste si rádi zanotovali, ani to není na překážku. Koledy si můžete zazpívat i z pohodlí svého domova třeba s Českým rozhlasem, který stačí jen naladit v uvedený čas.

V minulých ročnících se připojili dokonce i lidé ze zahraničí. Například loni zpívala česká komunita ve vesničce La Cala de Mijas ve španělské Malaze.

Zdroj: Deník/ Redakce