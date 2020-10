Irena Šefčíková za petiční výbor sdělila, že alej má veškeré atributy, aby se této soutěže účastnila. V minulosti byl podle jejích slov vypracovaný projekt na maximální obnovy ze strany města.

„My jsme do toho vstoupili tak, že jsme nechali vyjádřit odborníky. Ti řekli, že alej je příliš hodnotná na to, aby se obnovovala. Vyvolali jsme jednání s úřadem. Stáli jsme o to, aby se vše znovu projednalo,“ popsala minulost stromořadí Irena Šefčíková. „Alej je krásná, tak jsme ji přihlásili 26. října, v anketě je tvrdá konkurence,“ řekla.