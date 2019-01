Jindřichův Hradec, Jihoafrická republika - Pokračujeme v prohlídce atrakcí v dosahu Kapského města.

MYS DOBRÉ NADĚJE



Asi tou úplně největší je CAPE OF GOOD HOPE (Mys Dobré naděje). Je to ostrý pevninský výběžek, u kterého se střetává teplý proud Střelkového mysu (Indický oceán) se studeným Benguelským proudem (Atlantský oceán). To vyvolává velké bouře.



Portugalský mořeplavec, Bartolomeo Diaz, byl prvním Evropanem, který roku 1488 tento výběžek obeplul. Nazval jej “mys Bouří“. Svůj současný název, Mys Dobré naděje, si toto místo vysloužilo od krále Jana II. Portugalského o něco později. Otevíralo totiž mořskou cestu na východ.



Takže je vám asi jasné, že tuto přírodní raritu nemůžeme vynechat. Absolvujeme výlet s červeným autobusem Hop on/hop off (Naskočte/vyskočte). Vyrážíme až v 9.30 hodin, což je pro nás příjemná doba.



Jedeme nejdříve ke CAPE POINT. Tady šlapeme do kopce k majáku, odkud je krásný výhled na již zmiňovaný Mys Dobré naděje. Jezdí i lanovka, ale tentokrát jsme “za hrdiny“ a jdeme pěšky. Po výstupu máme pocit, že jsme zdolali “střechu světa“. Každý ať si dosadí tu svoji.



Máme štěstí na počasí. Je krásně, jasno, vítr - tak akorát. Pokračujeme k vlastnímu Mysu Dobré naděje. Opět musím konstatovat, že pro mne je to další splněný učitelský sen. V zeměpise o něm přes třicet let učím a najednou bác… stojím před ním. Paráda. Ale na druhou stranu, trochu jsem zklamaná. Asi jsem měla o tomto tajemném místě jinou představu, i když vlastně nevím jakou. Je to holá, zvětralá skála, která zasahuje do Atlantského oceánu. Místo označuje cedule se jménem a zeměpisnými souřadnicemi.



Dalším bodem našeho pobytu v Kapském městě je ochutnávka místních specialit. BILTONG (sušené maso, které se pomalu žvýká) a BOBOTIE (mleté maso, u kterého nesmí chybět kari a skořice, zapéká se s bramborovou kaší nebo v chlebu). K tomu vychlazený Sauvignon Blanc ten už známe) z okolních vinic. Vše moc dobré.



Poslední, o čem chci napsat v souvislosti s Kapským městem, je jméno, které zná celý svět. NELSON MANDELA. Tento bojovník proti apartheidu byl vězněn na nedalekém ostrůvku Robben Island. Název pochází z holandského výrazu robbeneiland - lachtaní ostrov.



Leží zhruba 11 km od pobřeží Kapského města a byl objeven v roce 1652. Pro svoji “velikost“ (kolem pěti kilometrů čtverečních) a neúrodnost sloužil k “pobytu“ malomocných, duševně chorých a politických vězňů. Mezi ty nejznámější patřil právě Nelson Mandela. Byl zde vězněn v letech 1964 - 1982. Spolu s ostatními vězni pracoval ve vápencovém lomu.



V roce 1999 byl ostrov zařazen na seznam Světového dědictví UNESCO. Je majetkem jihoafrické vlády a z věznice je muzeum.



Náš pobyt v Kapském městě končí. Navštívili jsme i Národní galerii, kde jsou díla světových umělců, ale i díla umělců afrických. Parky, ve kterých se můžete posadit na lavičku a číst si, jsme si užili až dost. Pokud se rozhodnete trávit dovolenou v Kapském městě na pláži, doporučujeme Camps Bay. Krásná, bílá, dlouhá pláž.



Všude narážíme na stánky s africkým uměním. Hlavně vyřezávané ze dřeva, masky různých velikostí, pestrobarevné látky. Oči chtějí kupovat, naštěstí zasahuje rozum. Máme ještě 3 měsíce cestování před sebou a pouze kabinová zavazadla.



Přesouváme se autobusem po Garden Road do města Knysna. Cesta trvá devět hodin, autobus je pohodlný, ale připadáme si jako v iglú. Také jsme podle toho oblečení či spíše navlečení.



Napíšu vám.



Milena Andrle