Rozkládá se na východním pobřeží střední Afriky. Vznikla v roce 1964 sloučením dvou nezávislých států. Pevninské TANGANIKY (podle stejnojmenného jezera) a ostrovního ZANZIBARU. Ten byl do té doby pod vládou sultána.

Rozloha Tanzanie je 945 090 km2, počet obyvatel 54 milionů. Hustota zalidnění je velmi nízká. Hlavním náboženstvím je křesťanství. Nejpočetnější skupinou jsou Svahilové. Jejich jazyk je zde nejvíce používaný. I my jsme se naučili pár slov. Na ulici se vás běžně zeptají: „Mambo?“ Odpověď zní: „Poa“. V překladu: „Jak se máš?“, “Dobře“. Výraz „Karibu Zanzibar“ si můžeme přečíst hned při „vylodění se“ na Zanzibaru. Asi není třeba ani překlad.

Do Dar es Salaamu v Tanzanii letíme z Harare v Zimbabwe. Protože máme večerní let (ve 21.15 hod) a na letiště vede rovná a přehledná silnice, rozhodli jsme, že půjdeme pěšky. Je to sice 15 km, ale máme na to celý den. S několika pauzami to zvládáme. Odbavení v pohodě, let také.

DAR ES SALAAM (dár as - salam = dům míru)

Jsme v Tanzanii. Byli jsme natolik prozíraví, že tanzanské vízum si vyřizujeme už v Harare. Za 50 $ pro jednoho. Čím jednodušší země, tím dražší vstup. Při kontrole na letišti nemáme žádný problém. Předkládáme mezinárodní očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti žluté zimnici, pas s tanzanským vízem a dostáváme vstupní razítko.

Vše je v pohodě, až na to, že je 1.30 hodin ráno. Trochu brzo na přesun do hotelu. Nastříkáme se repelentem a „usteleme si“ na lavičkách na letišti. Jsou totiž v otevřené venkovní hale. Docela dobře se „prospíme“ až do 7 hodin. Dáme kafíčko a s ťuk ťukem jedeme do hotelu. Máme předem potvrzeno, že nás ubytují takhle brzo. Dokonce i snídani dostáváme. Vybalit, osprchovat, převléct a do města. Úkony, které máme už naprosto zautomatizované.

Město Dar es Salaam bylo v letech 1974 - 1992 hlavním městem Tanzanie. Poté tuto roli převzala Dodoma.

Leží na východě země na pobřeží Indického oceánu. Je největším (přes 4 miliony obyvatel), ekonomickým a kulturním centrem státu. Spousta vládních institucí, zastupitelských úřadů, ambasád je stále zde. Prosklené „věžáky“ se střídají s nízkými budovami, muslimské mešity s křesťanskými kostely.

Oproti Zimbabwe tady vše funguje. Bankomaty vydávají tanzanské šilinky (k české koruně „odpářete“ dvě nuly), takže vybíráme 200 000 TZS. Pro orientaci nějaké ceny. Káva 5000 TZS, středně velká ryba 15 000 TZS, pivo 5000 TZS. Zase tak levno tady není.

Naše první kroky vedou do rybářského přístavu. Je to současně hned rybí trh se vším všudy. Zápachem, špínou, křikem a spoustou lidí. Pepa to miluje, já mám strach.

Na zeleninovém a ovocné trhu v Kariakoo Market se mi ale líbí. Krásné barvy všech druhů ovoce a zeleniny, kvanta výborných kešu oříšků. Pastva nejen pro oči, ale i bříško.

Kupujeme si lístek na loď Kilimanjaro na ostrov Zanzibar. 35 $/osoba, ekonomická třída. Další den jedeme.

Milena Andrle