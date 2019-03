Odlet ze Zanzibaru 3. 3. 2019 v 8.35 hodin. Přílet na Mauricius 4. 3. 2019 v 9.10 hodin. Ráno v Bububu na Zanzibaru vstáváme v 5 hodin. Celou noc je bouřka a leje. Naštěstí taxikář nezapomněl na domluvu a čeká před hotelem. Na letiště je to skoro hodinu. Je ještě tma. Projíždíme přes zatopené silnice. Město se teprve probouzí. Akorát trhovci na zeleninovém a ovocném trhu už skládají své zboží z aut. Přitom se vyhýbají velikým i dost hlubokým loužím. Život si pokračuje svým tempem.

Jsme na letišti. Odbavení probíhá v pohodě. Tentokráte si větší zavazadla nebereme do letadla. Jsme docela zvědaví, jestli se s nimi na Mauriciu setkáme.

V tuto ranní dobu odlétá pouze jedno velké letadlo. To naše. Společnost Flydubai. Zasvěcení už ví, co nás, u této společnosti, čeká na palubě. V ceně letenky není vůbec nic. Ani pití, ani jídlo. Pouze za peníze. Letíme přes 6 hodin. Počítáme s tím. Pití máme a jídlo nepotřebujeme. Stejně celou dobu spíme. Úspěšně přistáváme v Dubaji. Tady máme pauzu přes deset hodin. Chceme se jet podívat k Burdž Al-Arab a Burdž Chalífa. Proto jsme nebrali větší zavazadla do letadla.

DUBAJ

Spojené arabské emiráty (SAE). Federace 7 konstitutivních emirátů, ležících ve východní části Arabského poloostrova, při pobřeží Perského zálivu. Jedním z emirátů je právě Dubaj, jehož centrem je pobřežní město Dubaj City.

Do češtiny lze název přeložit jako “ místo srazu “. My jsme se tady s nikým nesrazili, maximálně s pár lidmi z našeho letu ze Zanzibaru. S čím jsme se ale srazit chtěli, byly oba “Burdže“. A to se nám, opravdu, povedlo.

BURDŽ AL - ARAB (Plachetnice)

Pěti hvězdičkový hotel, i když lidé mu sami dávají hvězdiček 7. Jeho výška, i s anténou, je úctyhodných 321 metrů. Patří mezi nejluxusnější hotely na světě.

Z dubajského letiště jedeme taxíkem na metro. Kupujeme si denní kartu, se kterou si jezdíme sem a tam. Nejprve zelenou a poté červenou linkou. Vystupujeme ve stanici First Abu Dhabi Bank a pak nastane úprk. Chceme dojít, co nejblíže, k hotelu ještě za světla. Kolem nás jsou výstavné vily. Mezi nimi silnice, chodníky a jinak pouštní bílý písek. Občas si zkracujeme cestu i mimo chodníky, takže máme boty celé bílé. Ještě zabočit za jeden roh a… už je to tady.

Burdž al - Arab. Vidíme ho sice trochu z dálky, ale stejně je impozantní. Opravdu má tvar plachetnice. Tak honem honem vyfotit ze všech možných vzdáleností a pozic a upalovat zpátky. Opět metro a tentokráte vystupujeme ve stanici Burj Khalifa. A…už ho máme před sebou.

BURDŽ CHALÍFA (Jehla)

Dosavadní nejvyšší mrakodrap světa. Výstavba probíhala mezi lety 2004 - 2010. Dosahuje výšky 828 m.

Přímo pod něj se dostáváme už za tmy. Naštěstí jsme fotili i při cestě metrem, takže máme snímky i za denního světla. Teď večer je nasvícený a to má také něco do sebe. Zakláníme hlavu, až si ji musíme podepřít rukou. Taková je to výška.

Procházíme se největším nákupním centrem na světě podle velikosti celkové plochy. Dubai Mall. Dáváme si zde i kafíčko a koblihu. Ty jsou za “normální“ cenu. Tady by člověk mohl trávit hodiny a hodiny a pořád by bylo, na co koukat. Stojíme před Candylicious, což je největší obchod se sladkostmi na světě. Tak ho alespoň vyfotíme. Jsou zde zastoupeny asi všechny světové módní značky. Své místo tu mají i kostýmy hvězdné pěchoty z Hvězdných válek. A u nich ve svém “kostýmu“ i Pepa.

Naše krátká návštěva Dubaje končí. Opět metro a jedeme na letiště. I tam je co sledovat. Máme na to ještě několik hodin. Dáváme si, konečně, večeři a potom jen tak pospáváme, čteme a Pepa se dívá na film. No a už je čas, 1.40 hodin, a my jdeme do letadla. Sedneme si, připoutáme se a… usneme. Dokonce prospíme i první jídlo. Letíme totiž z Emirates, takže se o nás dobře starají. Ale o to druhé už se ošidit nedáme.

Na Mauricius přiletíme na čas. Jsme moc a moc zvědaví, jestli přijdou naše zavazadla. Přece jenom měla v Dubaji více než 10 - ti hodinovou pauzu. Jsou tady. Paráda. Tak můžeme začít dovolenou. O tom ale až příště.

Počkáte si??!!

Milena Andrle