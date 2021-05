Jaroslav Hansal (Piráti) připomněl, že čestné občanství je nejvyšší formou ocenění pro zasloužilé osobnosti, které uděluje městské zastupitelstvo. V historii tak bylo uděleno 118 lidem. „Před čtyřmi lety bylo občanství odejmuto Stalinovi a Gottwaldovi,“ komentoval s tím, že proto navrhuje odebrání titulu i dalším představitelům komunistického režimu. „Jde o bývalého prezidenta, ministra vnitra, ministra školství a náměstka předsedy vlády,“ upřesnil Hansal.

Strůjci zločinů a justičních vražd

Jasně hovořil i komentář historika Jana Synka dokládající historická fakta. „Jedná se o osoby, které nesou skutečnou a nemalou míru odpovědnosti za nastavení diktatury jedné strany a následné, více než čtyřicetileté potlačování svobody a demokracie, ale i za státem organizovaný teror na počátku 50. let. Všichni čtyři byli zvoleni do předsednictva nejvyššího rozhodovacího orgánu v zemi, Ústředního výboru Komunistické strany Československa. S jeho souhlasem nebo na jeho pokyn docházelo k soudním procesům s politickými a ideovými protivníky, kteří byli trestání mnohaletými tresty odnětí svobody i trestem smrti,“ konstatoval.

Podle Hansala nejde o přepisování dějin, ale jejich spravedlivé uzavření. „Nechci je soudit, ve svém životě vykonali jistě i dobré skutky. Členství v KSČ je však morálně i politicky diskreditovalo,“ dodal Jaroslav Hansal. Pokud žijí oběti těchto osob a jejich příbuzní, tak se stydí, že by byly čestnými občany i dále. „Strůjci zločinů, justičních vražd nemohou být stále městem opěvováni,“ dodal s tím, že na seznamu mají být jen ti nejlepší z nejlepších.

Nedobrovolné rozhodnutí

Podle primátora Jiřího Svobody (ANO) v době udělení občanství to však samospráva nemohla podstatně ovlivnit. „Dříve nebyla možná diskuse a svobodné rozhodnutí. Přišla direktiva, a tak se rozhodlo. Nevnímal bych to tak, že naši představitelé v minulé době takto dobrovolně rozhodli,“ míní. Podle jeho slov by se tímto tématem dalo zabývat uceleněji a zrušit všechna tato ocenění udělená do roku 1989.

Rusové jsou oběti

Šimon Heller (Spol. pro Bud. - Lidovci a TOP 09) požádal o rozšíření návrhu ještě o jedno jméno. Navrhl bod rozšířit o posledního čestného občana na seznamu, Valentinu Těreškovovou. „Je primárně známá jako první žena v kosmu, ale reálně je od roku 1966 poslankyní Nejvyššího sovětu SSSR, dnes ruské Státní dumy. Aktivně se podílí na nedemokratickém ruském režimu,“ sdělil s tím, že také navrhla prodloužení mandátu Putina o 12 let do roku 2036. „Je to stejné, jako bychom měli sochu Lenina na Senovážném náměstí a někdo by říkal, nechte to být, vždyť to nevadí,“ přirovnal Heller.

Rusové jako národ jsou podle něj oběti. „Rusko je plné politických vězňů, ruský národ trpí pod nedemokratickým režimem Vladimíra Putina,“ upozornil.

Tomáš Bouzek (Spol.pro Bud. - Lidovci a TOP 09) návrh Pirátů podpořil. „Mám v živé paměti tu obtížnou debatu, kdy se podařilo zbavit občanství Stalina a Gottwalda. Navržení lidé se bezesporu podíleli na zločinném režimu, který se dostal k moci po 2. světové válce,“ podotkl s tím, že prováděné čistky a vraždy jsou toho dokladem. Souhlasil i s vyřazením první kosmonautky - vzhledem k tomu, jakou roli hraje v současném Rusku. „Slouží nepřátelskému režimu pod direktivním vedením Putina, největšími obětmi politiky Kremlu jsou sami Rusové,“ řekl Bouzek.

Agenti s nejhorší tváří

Poslanec Jan Zahradník (ODS) k tomu sdělil, že žil v době, kdy byl Antonín Zápotocký prezidentem. „Minimálně věděl o mnoha věcech a ze své pozice jim mohl zkusit zabránit,“ míní. „Václav Nosek, agent NKVD, dal naší bezpečnosti nejhorší tvář. Zdeněk Nejedlý, rudý děda, velmi dlouho se hřál v pozici ministra školství. Z tohoto zásahu se naše školství vzpamatovává pořád. A Zdeněk Fierlinger byl zřejmě také agentem nějaké sovětské tajné služby,“ uvedl.

Žena se zásluhami k nim nepatří

S doplněním návrhy o Valentinu Těreškovovou Jan Zahradník nesouhlasil. „Měli bychom zapojit zdravý rozum, zvážit ten návrh,“ vybízel s tím, že se stala čestnou občankou v jiné atmosféře. Roman Kubíček (ANO) doplnil, že Těreškovová obdržela řadu ocenění a navštívila i jihočeský Písek a České Budějovice. „Byla oslavovaná,“ dodal.

Jan Pikous (KSČM) naznačil, že udělení ocenění v minulé době některým jmenovaným mělo opodstatnění. „Jsem rád za rozšíření o kosmonautku, která toto vyznamenání obdržela právě za ten první let, tedy akt, ne politiku či angažovanost ve vedení Sovětského svazu. Přijde mi to absurdní, jakoby kolega Heller tvrdil, že co je ruské, je špatné, tím mi ulehčil rozhodování,“ konstatoval. Viktor Lavička (ANO) doplnění glosoval. „Považuji to za hon na čarodějnice,“ uvedl. Většina zastupitelů si přála, pokud dojde k zařazení pátého jména, oddělené hlasování.

Písemný pozměňující návrh usnesení však zastupitelé smetli ze stolu. Přidat páté jméno chtěli jen čtyři zastupitelé, proti jich bylo 19 a hlasování se zdrželo také 19. Zástupci budějovických občanů přijali usnesení v původní verzi, a tak odebrali čestné občanství čtyřem navrženým osobám - Zápotockému, Noskovi, Nejedlému a Fierlingerovi. Schválili ho nadpoloviční většinou 38 hlasů, čtyři zastupitelé byli proti, nikdo se nezdržel.