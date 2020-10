V Jindřichově Hradci trhy nebudou ani na zámku, ani na náměstí Míru.

Eliška Čermáková, mluvčí města Jindřichův Hradec vysvětlila, že vzhledem k epidemické situaci a opatřením není pořádání takových akcí možné. „Pokud to situace dovolí, jsme připraveni otevřít alespoň vánoční dřevěné chaloupky na náměstí Míru se svařákem a dalšími teplými nápoji. O vánoční strom ale Jindřichohradečáci nepřijdou,“ ujistila mluvčí. „Jedle z Dolní Lhoty už je vybraná a 23. listopadu bude vztyčena u sloupu Nejsvětější Trojice na náměstí Míru,“ upřesnila. Město podle ní nechce, aby se kvůli koronaviru lidé ve větším počtu v centru scházeli. „Zrušit jsme letos museli i tradiční čertovské odpoledne a adventní koncerty,“ přidala Eliška Čermáková, mluvčí města Jindřichův Hradec.

V Třeboni zatím o vánočním jarmarku jasno nemají. „Čekáme, jaký bude vývoj situace. Na začátku listopadu by se vedení města mělo rozhodnout,“ řekla organizátorka vánočních trhů Miloslava Jelonková. Pokud by se trhy v Třeboni uskutečnily, vycházely by na sobotu 28. listopadu. To by bylo rozsvícení stromečku,“ předvídá organizátorka.

Starostka Chlumu u Třeboně Jitka Bednářová každoročně připravuje se základní, mateřskou školou, domem dětí a mládeže rozsvícení vánočního stromku. „Nic nemáme rozhodnuto, ale tradiční akce jako je u nás rozsvícení vánočního stromu v té podobě, jako to bylo v předchozích letech, to nebude,“ zmínila.

V Dačicích trhy každý rok chystá městské muzeum a galerie. „Vzhledem k současné situaci nevíme, zda skutečně proběhnou,“ komentoval starosta Jiří Baštář. Ve Slavonicích bývá adventní jarmark vždy první adventní neděli a pořádá jej Spolek Slavonická renesanční společnost ve spolupráci s městem. Sylva Labská poznamenala, že o trzích ještě nemají zcela jasno. „Rozhodneme se ve spolupráci s městem nejpozději do poloviny listopadu, jakým způsobem a jestli vůbec, je budeme pořádat,“ řekla jedna z organizátorek.