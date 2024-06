Radní města Dačice rozhodovali o uzavření smlouvy o vypůjčce prostor pro potřeby Charity Jindřichův Hradec.

Charita Jindřichův Hradec začíná poskytovat služby v Dačicích. Ilustrační foto. | Foto: Unsplash

Jak přiblížil dačický starosta Miloš Novák, Charita Jindřichův Hradec začíná od června letošního roku v prostorách společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou poskytovat sociálně aktivizační služby sv. Rity.

„Služba je bezplatná a je určena pro osoby ve společné domácnosti pečující o děti ve věku do 18 let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Konzultační hodiny budou probíhat každé úterý od 8 do 13 hodin,“ uvedl Miloš Novák.

