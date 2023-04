Charita Jindřichův Hradec otevřela ve středu 19. dubna nové prostory v budově bývalé školky na sídlišti U Nádraží. Klienti zde najdou tři služby a vzniká tady také dobrovolnické a komunitní centrum.

Charita v Jindřichově Hradci otevřela nové prostory na sídlišti U Nádraží. | Foto: Archiv města

Budovu zrušené školky charitě pronajalo město a současně prostory nechalo i upravit. Jak uvedla mluvčí radnice Eliška Čermáková, červenou stužku v barvě Charity společně přestřihli a nové prostory oficiálně otevřeli starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár, místostarosta Radim Staněk, ředitel Diecézní Charity České Budějovice Jiří Kohout, ředitelka Charity Jindřichův Hradec Karolína Píchová a jindřichohradecký probošt Ivo Prokop.

"Jsem rád, že jsme se na městě shodli, že podpoříme dobrou věc a umožnili jsme, aby se charita mohla rozšířit a věřím, že budova bude dobře sloužit veřejnosti," uvedl při otevírání prostor starosta Michal Kozár.

Budovu spolu s přilehlými pozemky město koupilo loni. Krátce na to Charita Jindřichův Hradec projevila o část prostor zájem a město je charitě pronajalo. Aby sem mohla charita některé své služby přesunout, bylo ještě potřeba interiéry zrenovovat.

"Mám z toho velkou radost, že se pro objekt našlo uplatnění. Stav interiéru původně nebyl v takovém stavu, aby tady mohla fungovat činnost charity, a tak bych chtěl poděkovat pracovníkům odboru správy majetku a dodavatelským firmám za odvedenou práci," přiblížil místostarosta Radim Staněk.

Potřební zde najdou i materiální pomoc

V přízemí objektu najdou klienti Výdejnu Samaritán. Ta podle Elišky Čermákové nabízí materiální pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace. "V budově sídlí také Poradna pro lidi v nouzi. Sociální pracovnice zde poskytují pomoc osobám v těžké životní situaci. Na poradnu se mohou obracet i lidé, kteří si nevědí rady se svými nadměrnými dluhy. Třetí službou je Sociální rehabilitace svaté Markéty. Je určená osobám v krizi starším 18 let. Tato služba vede klienty k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti," popsala využití mluvčí radnice.

Pokračovala, že v nových prostorách Charity vzniká i Dobrovolnické centrum. Zaměřuje se na činnost dobrovolníků na území města i okolí. V budově se také v Komunitním centru scházejí lidé z Ukrajiny, kteří našli v Jindřichově Hradci a okolí nový domov a rádi by se více začlenili. Věnuje se jim koordinátorka, která pomáhá připravovat různorodé aktivity.

"Ostatní služby se dále nachází v druhé budově charity v ulici Archiváře Teplého. Jsou to aktivity, které se věnují rodinám s dětmi. Vzhledem k tomu, že se Charita Jindřichův Hradec stále rozrůstá, bylo potřeba najít nový prostor. Tato budova splňuje to, co potřebujeme. Jsme velmi vděční, že po tom hledání, které trvalo delší domu, jsme po domluvě s městem našli toto místo," sdělila ředitelka Charity Jindřichův Hradec Karolína Píchová.

Kontakty:

Výdejna Samaritán, E-mail: info@jhradec.charita.cz, Tel.: +420 732 136 485

Poradna pro lidi v nouzi, E-mail: poradna@jhradec.charita.cz, Tel: +420 731 402 982

Sociální rehabilitace sv. Markéty, E-mail: socialnirehabilitace@jhradec.charita.cz, Tel.: +420 605 849 877

Dobrovolnické centrum, E-mail: veronika.rozsypalova@jhradec.charita.cz, Tel. 739 744 039