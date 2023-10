Uvnitř objektu bylo původně devět bytů, předchozí majitel v něm ale vybudoval celkem osmadvacet malých bytových jednotek. Těsně před dokončením v roce 2019 se ale z finančních důvodů nečekaně rozhodl dům prodat městu.

Z ruiny do původního lesku. Výletní restaurace Rudolfov je jen krůček k otevření

Od té doby dům chátral a radnice prováděla pouze nutné zabezpečovací práce. Hlavním problémem u objektu v Nežárecké ulici je totiž velmi neodborně provedená rekonstrukce. „Na objektu byla v minulosti zahájena rekonstrukce, která však nebyla nikdy dokončena. Na první pohled poddimenzované nové konstrukční prvky stropů a krovu lze označit za havarijní stav. Stejně tak kvalita provedených prací je zjevně mimo normami stanovené standardy. Dále je zde očividný rozpor s dokumentací, vyhotovenou pro účely rekonstrukci,“ uvedl k současnému stavu objektu městský architekt Lukáš Soukup, který zpracoval pro město koncept možného dalšího využití.

V přízemí by podle něj mohly vzniknout komerční jednotky, ať už obchody nebo kanceláře. Ve druhém patře a podkroví pak architekt navrhuje 10 bytů. Součástí stavby je i vnitřní dvůr, který se osadí zelení a poslouží ke společnému setkávání.

Radnice řeší, co s domem v Nežárecké ulici. Ve hře je rekonstrukce i zbourání

Předchozí posudek, který si město nechalo k objektu v Nežárecké ulici zpracovat, ukázal jako nejvhodnější ekonomickou variantu kompletní demolici objektu. Městský architekt se ale na základě důkladné prohlídky objektu přiklání k závěru, že stavbu je možné provedením rozsáhlé rekonstrukce zachovat.

„Počítáme s tím, že by při realizaci projektu mělo dojít k zapojení soukromého kapitálu, nové byty se následně buď odprodají nebo by se využily k nájemnímu bydlení,“ řekl starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. O konečném počtu bytů v domě si podle města bude moci rozhodnout sám investor na základě poptávky na trhu.

Dům na Nežárce vyjde hradeckou radnici na 9,5 milionu

„Městský architekt bude jakýmsi garantem při komunikaci s investorem s tím, že by se v podobném stylu postupovalo, samozřejmě bude potřeba doladit jednotlivé nuance,“ dodal starosta. Ještě do konce letošního roku by mohli záměr na rekonstrukci domu v Nežárecké ulici dostat na stůl zastupitelé. Během příštího roku pak město začne hledat možného investora projektu.