Objekt s drakem ve znaku se původně jmenoval U Saně. Má za sebou bohatou historii, poslední roky ale chátral. Jeden z místních podnikatelů se proto dům rozhodl zachránit a vrátit mu původní slávu.

Všichni obyvatelé Chlumu si bývalý zájezdní hostinec a později hotel Na Panské z dob jeho největší slávy dobře pamatují. „Chodíval jsem sem ještě někdy dvacet let zpátky na pivo, v zadním traktu bývaly diskotéky a postupně to upadalo, až se to zavřelo a pomalu chátralo. Do střechy zatékalo a na zahradě přespávala nějaká individua. Byla to ostuda Chlumu, přitom ten objekt měl krásnou historii,“ zavzpomínal chalupář Ladislav Silovský.

V roce 2020 naštěstí chátrající dům získal nového majitele. Stal se jím místní podnikatel Milan Sika, který si dal za cíl bývalý hostinec zachránit. „Bývalo tady veškeré společenské dění a mě vadilo, že ten dům je v dezolátním stavu. Tento zájezdní hostinec postavil Ferdinand d'Este. Původně stál v parku, kde ale vadil a proto začali v roce 1897 stavět na současném místě. Je to jeden z nejrychleji postavených domů, jeho stavba trvala asi jen šest měsíců a zkolaudován byl v roce 1899,“ přiblížil Milan Sika, který objekt společně s rodinou opravil a před dvěma lety znovu otevřel. „Teď tady funguje ubytování, dole se připravuje místo pro restauraci, která tady původně byla a doděláváme i zahradu. Stále tak není hotovo,“ dodal majitel penzionu.

Symbolem tehdejšího hostince U Saně byl drak, který původně na kolemjdoucí shlížel z rohu budovy. „Tento drak byl vyrobený pro zámek Konopiště. Z historických materiálů jsme se ale nedozvěděli, proč byl později přemístěn do Chlumu u Třeboně. Uvnitř draka se našla rulička a na ní bylo napsáno, kdy byl vyroben a kým. Mimochodem jeho výroba trvala pouze tři týdny, což je dnes nemyslitelné. Jen jeho oprava zabrala dva roky, ale to bylo samozřejmě i kvůli covidu. Domluvili jsme se s uměleckou školou v Turnově, kde se drakovi maximálně věnovali a vrátili mu jeho původní krásu,“ vylíčil Milan Sika. Zrestaurovaného draka jen před pár dny nově umístil nad vchod do penzionu. Na objekt se tak vrátil po dvou letech.

Majitel penzionu se navíc rozhodl drakovi vdechnout život. „Správný drak má chrlit oheň a já to tak chtěl. Hledal jsem proto někoho, kdo by mojí myšlenku uskutečnil. Domluvil jsem se s firmou až z Barrandova, která dělá ohňostroje a další efekty pro různé skupiny,“ řekl Deníku Milan Sika. Představení podbarvené hudbou, kdy drak bliká, chrlí oheň a dým trvá přibližně dvě minuty. Opakovat se bude v pravidelných intervalech. „Bude to vždy pondělí, středa, pátek a sobota. V červenci začne představení ve 22 hodin a v srpnu už v půl desáté večer. Chceme k němu ještě nechat namluvit text z historie, aby příchozí znali kontext,“ přiblížil majitel domu, který doufá, že dračí show přitáhne do Chlumu pozornost turistů. Jinde v republice totiž nic podobného zatím není.