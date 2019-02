Jindřichohradecko - Zákaz návštěv v hradeckém špitálu platí do odvolání, Dačice zatím odolávají.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

K výraznému nárůstu akutních respiračních onemocnění došlo v pátém týdnu letošního roku v kraji. Jindřichohradecko není výjimkou.



Ve srovnání s minulým týdnem přibylo na území okresu 2,3 procenta nemocných, kterých je tedy už téměř 1400 na sto tisíc obyvatel. Z toho důvodu se hradecká nemocnice rozhodla následovat českobudějovickou a zakázat návštěvy. Zákaz platí od včerejšího dne až do odvolání. „Návštěvu pacienta může ve zcela výjimečných případech a na nezbytně nutnou dobu povolit pouze primář oddělení či ošetřující lékař,“ upozornil předseda představenstva Miroslav Janovský.



Zato dačická nemocnice zůstává prozatím návštěvám otevřena. „Do konce týdne budou návštěvy umožněné, v příštím týdnu se rozhodneme, co dál. Z důvodu prevence se možná k zákazům připojíme,“ sdělila ředitelka Miroslava Člupková.



Na jihu Čech přibylo v pátém týdnu o 12,9 % nemocných. To v přepočtu znamená, že chřipkou či podobnou respirační nemocí trpí zhruba každý 63. člověk v kraji.