V Jihočeském kraji dosud nařídili hygienici podle ředitelky Krajské hygienické stanice Kvetoslavy Kotrbové v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění COVID-19, od začátku února k páteční 14. hodině celkem 187 karanténních opatření a bylo vyšetřeno celkem 37 vzorků, všechny s negativním výsledkem.

Chřipka nepatrně ustupuje

Co se týče akutních respiračních infekcí (ARI), v 10. kalendářním týdnu byla nemocnost 1344 případy na sto tisíc obyvatel, poklesla o 1,5 % a klesl i počet chřipce podobných onemocnění (ILI) o 6,9 procenta na 121 případů na sto tisíc obyvatel.

„Celkovou situaci v kraji hodnotíme stále jako pokračující chřipkovou epidemii. Ve věkové kategorii předškoláků 0 – 5 let oproti minulému týdnu vzrostl výskyt o 3,3 procenta na 4395 případů. V kategorii školáků 6 – 14 let poklesl o 3,8 procenta na 2434 případů. V kategorii mladých lidí 15 – 24 let došlo k poklesu o 4,1 procenta na 1642 případy. Mezi dospělými v kategorii 25 – 64 let poklesla nemocnost o 1,7 procenta na 652 případy na sto tisíc a ve věkové kategorii 65+ poklesla o 9,2 procenta na 445 případů, “ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Co se týče jednotlivých okresů, nejvyšší nemocnost evidují hygienici v okrese Č. Krumlov, kde je nemocnost 1622 případy na sto tisíc obyvatel (- 10,6 %). V okrese Písek je výskyt 1552 případy na sto tisíc obyvatel a nemocnost se tu v mezitýdenním srovnání nezměnila. Strakonicko eviduje 1449 případů na sto tisíc obyvatel okresu a nemocnost tu vzrostla o 5,2 %, Prachaticko má 1374 případy (- 0,2 %), Jindřichohradecko 1339 případů (- 3 %), na Táborsku je 1299 případů na sto tisíc obyvatel okresu (- 0,6 %) a na Českobudějovicku poklesla nemocnost mírně o -0,2 procenta na 1163 případy na sto tisíc obyvatel okresu.

V případě chřipce podobných onemocnění (ILI) evidují hygienici pokles celkem o -6,9 %. V současné době je výskyt chřipce podobných onemocnění v kraji 121 případů na sto tisíc. Největší počet onemocnění hlásí lékaři v kategorii předškolních dětí (382 na sto tisíc, + 4,7 %). V kategorii školáků (kategorie 6 – 14 let, je 293 na sto tisíc, - 0,3 %), v kategorii 15 – 24 let je výskyt ILI 128 případů (0 %), v kategorii 25 – 64 let 53 případů (- 24,3 %) a v kategorii 65+ poklesl výskyt ILI na 22 případů (- 26,7 %) na sto tisíc.

Zákazy návštěv u pacientů nemocnic a klientů v domovech seniorů

Chřipková epidemie a nově koronavirus zasáhly do režimu nemocnic, domovů pro seniory a podobných zařízení. Aktuálně v 10. týdnu jsou uzavřena kvůli chřipce, nebo jsou omezeny návštěvy pro ty osoby, které byly v ohnisku, tato zařízení:

České Budějovice: Omezeny návštěvy v Nemocnici České Budějovice, zakázány návštěvy v CSS Staroměstská Č. Budějovice, Domov Libníč a CSS Empatie, Domov důchodců Dobrá Voda, CSS Emausy s.r.o., Alzheimercentrum České Budějovice, Domov pro seniory Máj, Domov důchodců Hluboká nad Vltavou, Domov pro seniory Hvízdal.

Písek: Domov pro seniory Rakovice, Alzheimercentrum Písek, Domov pro seniory Světlo, Drhovle, Domov pro seniory Světlo, Písek.

Prachatice: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Domov Matky Vojtěchy Prachatice, Domov pro seniory Stachy – Kůsov, Domov pro seniory Pohoda Netolice, Domov pro seniory Řasnice.

Tábor: Senior dům Soběslav, Domov pro seniory Bechyně, Domov pro seniory Chýnov, Domov pro seniory Budislav, G- Centrum Tábor.

Strakonice: Trvá zákaz návštěv v Nemocnici Volyně, trvá omezení návštěv v Nemocnici Strakonice, v Domově Kotva Strakonice, DPS Lidická a Rybniční Strakonice, zákaz návštěv v Alzheimercentrum Loucký Mlýn, DOZP Osek.

J. Hradec: Uzavřeno lůžkové oddělení LDN Dačice, zákaz vstupu osob s cestovatelskou anamnézou vyhlásil DS Otín a trvá omezení návštěv kvůli chřipce, dále pro osoby, vracející se z rizikových oblastí omezil návštěvy i CCS Česká J. Hradec, DS Dačice, DS Třeboň, DS České Velenice, DS J. Hradec, zákaz návštěv trvá v Nemocnici J. Hradec.

„V Jihočeském kraji jsme od začátku února nařídili k páteční čtrnácté hodině celkem 187 karanténních opatření, za posledních 24 hodin to bylo 27 vydaných opatření. Na vyšetření bylo odesláno do dnešní čtrnácté hodiny dosud celkem 37 vzorků, v posledních 24 hodinách to bylo 8 suspektních vzorků. Všechna vyhodnocení zatím byla negativní. V každém jihočeském okrese jsme zřídili informační linky pro veřejnost, občané je skutečně využívají, a řídí se pokyny zdravotníků, za což chci těm uvědomělým a odpovědným velice poděkovat. Protože informovanost a odpovědnost jsou v tomto stádiu jedinou cestou, jak riziko přenosu koronavirové infekce minimalizovat. Správné kroky, jak postupovat po návratu z jednotlivých ohnisek nákazy včetně přehledu těchto ohnisek, najdou občané na našem webu či stránkách ministerstva zdravotnictví nebo krajského úřadu, nicméně stále platí základní model, že se osoby, které nemají příznaky jako je vysoká teplota, kašel či dušnost, při návratu z ohniska hlásí telefonicky pracovníkům KHS, kteří rozhodnou o případné domácí karanténně. Osoby, které u sebe pozorují příznaky, nikam nechodí a kontaktují telefonicky svého lékaře nebo pracovníky KHS,“ vysvětluje ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Mezi rizikové oblasti patří v tuto chvíli vedle Číny (80.552 případů ke čtvrtku) a přestupu na velkých letištích v Číně i Jižní Korea (6284 případů), Honkong, Irán (3513), Japonsko či Singapur. V Evropě registrovalo ke čtvrtku 534 případů Německo, především Severní Porýní–Westfálsko (281), Badensko Württembersko (91) a Bavorsko (79), 423 případů zaznamenala ke včerejšku Francie, a především Itálie, kde bylo ke čtvrtku zaznamenáno 3858 případů onemocnění. Nejvíce postiženými oblastmi jsou Jižní Tyrolsko, Trentino, Benátsko, především provincie Padua a zde ležící město Vo, dále Lombardie, Emilia Romagna, Piemont a další.