Policisté prošetřují nedělní nehodu u Valtínova, při které došlo k těžkému zranění.

Za střetem motocyklisty a auta u Valtínova se tvořila dlouhá kolona. | Foto: Vladana Zajícová

V neděli 12. dubna, krátce před půl čtvrtou odpoledne, mířil řidič s vozidlem Škoda Yeti po silnici od Kunžaku na Dačice. "Na rovném přehledném úseku za obcí Valtínov, přibližně padesát metrů před odbočkou na Český Rudolec, přejel, ve snaze předjet před ním jedoucí nákladní vozidlo MAN s cisternou na mléko, částí svého vozidla do protisměru, aby se podíval, zda může nákladní vozidlo předjet. V tom okamžiku došlo k bočnímu střetu s protijedoucím motocyklem Suzuki V-Strom, kdy řidič motocyklu po nárazu do boku osobního automobilu upadl s motocyklem na vozovku a poté do silničního příkopu," popsala mluvčí jindřichohradeckých policistů Hana Millerová.