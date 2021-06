"Je to vůbec poprvé, kdy jsme k výběru ředitele pozvali i opozici. Ještě nikdy se to tady nestalo. Slíbil jsem, že budeme maximálně otevření a budeme s opozicí spolupracovat," vysvětluje Martin Kuba a dodává, že devítičlenná komise složená z úředníků a zástupců politických klubů mu všemi hlasy doporučila právě Lukáše Glasera.

Ředitele krajského úřadu jmenuje a odvolává hejtman kraje po předchozím souhlasu ministra vnitra.

Do 30. dubna vedl krajský úřad Milan Kučera, který se ke zmíněnému datu vzdal funkce. „Rozhodl jsem se rezignovat na svou pozici na základě situace, která vznikla. Konkrétní důvody nicméně uvádět nechci, nebylo by to korektní. Všichni ti, co jsou ve věci zainteresováni, je znají a vědí, co mě k tomu vedlo,“ řekl tehdy Deníku.