Radní rozhodli, že komunikaci opraví firma SWIETELSKY za cenu 9,5 milionu korun s DPH. Do výběrového řízení se přihlásily celkem tři společnosti. "Předmětem veřejné zakázky je výměna stávající obrusné vrstvy na obou směrech páteřní komunikace na sídlišti Vajgar v úseku od kruhové křižovatky s ulicí Jáchymova (u plaveckého bazénu) po křižovatku s ulicí Na Řečičce (včetně této křižovatky). Jedná se o opravu (výměnu) asfaltové obrusné vrstvy komunikace s lokální sanací konstrukční vrstvy a opravu a zřízení nového odvodnění dešťových srážek," upřesnila mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková.

Páteřní komunikace na sídlišti Vajgar opravu nutně potřebuje.Zdroj: Zdroj: Město Jindřichův Hradec

Součástí zakázky na opravu silnice je i oprava krytu stávajících křižovatek mezi vnitřní a vnější komunikací, obnova stávajícího nebo zřízení nového dopravního značení a případná výměna nebo doplnění betonových obrubníků. „Rekonstrukce komunikace bude probíhat v letních měsících a hotovo by mělo být nejpozději do konce srpna. Oprava povrchu silnice bude prováděna po menších úsecích tak, aby stavba co nejméně omezila parkovací stání a provoz,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek.