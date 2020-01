Akademici VŠTE s Kovosvitem MAS Foundry Sezimovo Ústí pracují na zajímavém projektu.

Tavba a odlévací práce v Kovosvit MAS Foundry Sezimovo Ústí. Ilustrační foto. | Foto: VŠTE České Budějovice

Slévárna Kovosvit MAS Foundry Sezimovo Ústí se zapojila spolu s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (VŠTE) do výzkumného projektu, jehož cílem je zahájení výroby odlitků určených do extrémních podmínek. Výsledkem tříletého projektu mají být odlitky z tvárné litiny, určené do podmínek, kde pracovní teplota klesá až k -40°Celsia. Jde například o lodní, automobilový nebo energetický průmysl.