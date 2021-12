Materiál, který navrhuje přístavbu sportovní haly, projednávali zastupitelé minulý týden, ve středu 24. listopadu. Město si nechalo zpracovat studii za 400 tisíc korun. Podle místostarosty Miroslava Kadeřábka jde o velmi důležitou akci. „Tuto nákladnou investici rozdělíme do šesti stavebních projektů,“ uvedl.

Půjde o výstavbu haly, skateparku, podzemních garáží, tribuny s ubytováním, stavební úpravy zimního stadionu Jana Marka, opravu sokolovny a revitalizaci veřejných prostorů. Celková investice je odhadována asi na 750 milionů korun.

Zdroj: Youtube

Samospráva řeší možnou budoucí podobu areálu Tyršovy sady dlouhodobě. Celkově jde o plochu víc než 16 tisíc metrů čtverečních. Studie je podle starosty Jana Mlčáka jakýmsi návrhem, jak by za několik let mohl dnes roztříštěný a nehezký areál vypadat. "Povede k tomu dlouhá cesta a neobejdeme se bez dotací, ale věřím, že máme dobře našlápnuto. Pokud se vše podaří mohl by být Tyršův areál místem, které bude žít po celý rok,“ řekl již dříve starosta Jindřichova Hradce.

V Jindřichově Hradci chtějí oživit Tyršův stadion

Část Tyršova pláň, kde bývá například Porcinkule nebo koncerty, má zůstat otevřeným prostorem s různými možnostmi využití – venkovní kluziště, trhy, poutě, koncerty, letní kino a další. V podzemním parkovišti by místo k stání našlo téměř 400 aut.