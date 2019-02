Hned několik témat týkajících se sportu ve městě má na stole sportovní komise. Na návrh členů se jejím předsedou stal Jaromír Kopřiva (zastupitel zvolený za Piráty, nyní nezařazený, do komise navržený stranou Hradec srdcem a rozumem + Svobodní).

Složení komise:

Jaromír Kopřiva (předseda), Radim Kvitský, Jindřich Pink, Jiří Strachota, Zdeněk Ledvinka, Martin Lukschal, Vladislav Svoboda, Otakar Kinšt, Zdeněk Ondřej, Michal Dvořák (tajemník).

„Na konci března je termín pro odevzdávání žádostí o podporu sportů, budeme se tedy snažit spravedlivě posoudit a rozdělit dotační peníze pro mládež. Rádi bychom, aby tyto peníze pokryly alespoň náklady mládežníků na sportoviště. Je tu ještě pár klubů, kterým to nestačí,“ uvedl.



Dalšími záležitostmi komise podle jejího předsedy bude budoucí řešení sportovišť v centru, které radnice loni koupila od TJ Slovan a TJ Sokol, nebo pokus o nalezení vhodné cesty ke spojení dvou místních hokejových klubů.



„Otázka Tyršova stadionu je otázkou na několik let, a to nejenom pro sportovní komisi a radu města, ale i pro další orgány, například komisi pro rozvoj nebo pro územní plánování. Co se týče hokejových klubů, myslím, že u nich je vůle, aby k jejich spojení časem došlo. Bylo by to lepší i pro ně, tím, že se spojí, ušetří peníze,“ myslí si Jaromír Kopřiva.