Čína má stop stav na zájezdy, Český Krumlov to ale příliš nepociťuje

Žádný výpadek v počtu zájezdových autobusů, které míří do Českého Krumlova, se zatím nekoná. Tak by se dal shrnout dopad epidemie koronaviru a zákazu vyjíždění hromadných zájezdů z pevninské Číny, který 28. 1. vyhlásila tamní vláda, v prvním únorovém týdnu. Klidnější ulice připisují ti, co se pohybují v cestovním ruchu, hlavně obvyklému mimosezónnímu útlumu.

Krumlovští průvodci (na snímku Oto Šrámek s klienty) mají práce stále stejně, turisty z pevninské Číny totiž neprovázejí nikdy. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

„U turistů přijíždějících autobusy nevíme, jestli jsou z Číny či jiných zemí, rezervace totiž dělají většinou dopravci a nesdělují nám, koho vezou,“ vysvětlil Petr Troják, ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu, provozovatele bus-stopů. Čína má stop stav, ale autobusů jezdí dál hodně Petr Troják ví přesně, kolik jich od začátku roku dorazilo. „Obecně se jejich počty pohybují na loňských číslech. V lednu jich bylo denně průměrně 43, za prvních sedm dní v únoru máme průměr 37 autobusů na den. A únor je tradičně turisticky slabší než leden. Počet tak odpovídá našim prognózám.“ Číňané ruší cesty na jih Čech, zájezdy z pevninské části možná ustanou úplně Přečíst článek › Že by měl méně práce, si nemůže stěžovat Oto Šrámek, průvodce a zároveň jednatel Sdružení průvodců Český Krumlov. „Od rána provádím, dnes mám tři skupiny. Stav je stejný jako minulý týden,“ přiblížil včera. „Skupiny z Hongkongu a Tchaj-wanu jezdí dál podle plánu, chodí i početné nové objednávky. Pevninská Čína má sice stop stav, ta si ale místní anglicky mluvící průvodce nenajímá.“ Chřipka má na jihu Čech druhou oběť Přečíst článek › Ztráty ze zrušeného ubytování a stravování počítají v Krumlově hlavně ti, kteří se zaměřují právě na turisty z pevninské Číny. „Čína jako taková je ochromená, ale když se podívám po Krumlově, nevidím rozdíl. Menší útlum z čínské strany sice je, ale není to nic drastického,“ podotknul Martin Lobík ze Sdružení cestovního ruchu. „Všichni jsme rychle zapomněli, že od ledna do Velikonoc dřív bývalo v Krumlově pusto prázdno. V posledních letech jsme se namlsali, ale musíme mít na paměti, že podobná situace může nastat lusknutím prstů. Turismus je první na ráně, je to ohrožený byznys, a člověk musí mít vytvořené zásoby a ne všechno sázet na jednu kartu.“ V hotelech přibyly letáky informující o koronaviru Přečíst článek › Zákaz vyjíždění zájezdů z Číny pociťují částečně hotely a penziony, ale i tady platí, že tento výpadek kompenzují lidé odjinud. „Měli jsme pár storen, ale jen v řádu jednotek,“ uvedl Paul Lindner, front office manager z hotelu Zlatý Anděl na náměstí Svornosti. „Nic dramatického se neděje.“

