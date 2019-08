„Stanovily nám to kvóty už asi v roce 2004. Navyšovat jejich kapacitu nemůžeme, nestíhali bychom to,“ zmínila Pavla Marušová z KHS v Českých Budějovicích.

Kontrola kvality vody probíhá jednou za 14 dnů, vždy v pondělí. Podle posledních měření je voda v rybníku Hejtman v Chlumu ke koupání vhodná, i když s mírně zhoršenými vlastnostmi. Překročena byla pouze hodnota ukazatele chlorofyl-a.

Voda ve Staňkovském rybníku je podle aktuálních rozborů také v pořádku. „I když u ní v našem hodnocení najdete zamračeného smajlíka. To je ale dáno stavem vody z předchozích let, který musíme zohledňovat. Voda je nyní čistá. A pokud to tak bude po celou sezonu, promítne se to do hodnocení v příštím roce,“ doplnila hygienička Pavla Marušová.