Výherce vsadil plnou sázenku vlastních čísel, a to včetně doplňkové hry Šance. Získal 1 486 062 korun, což je po zdanění 1 263 153 korun.

Něco podobného se mi stát nemůže. Nesázím. Ale přemýšlím nad tím, co bych s takovou výhrou udělala. Změnila by mne? Zřejmě ne. Když se to vezme kolem a kolem, tak vlastně milion korun dneska není tolik peněz, jako bylo dřív.

Určitě bych část výhry věnovala na charitu. Konkrétní organizaci, abych věděla, kam přesně peníze půjdou. Nebo konkrétnímu člověku, který je v nouzi a peníze potřebuje víc než já. Třeba na nákladnou léčbu nebo rehabilitační pobyt.

Část výhry bych dala dcerám a něco asi i uložila, i když výnosy z vkladů jsou dneska minimální.

A za zbytek bych nejspíš jela s celou svou rodinou na exotickou dovolenou.

A co vy? Sázíte? A už jste někdy něco vyhráli? Kdybyste ze dne na den získali milion korun, co byste s penězi udělali?

Napište mi na e-mail lucie.vachova@denik.cz.