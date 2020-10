Situace se dotkla opery Jihočeského divadla. Podle jejího šéfa Tomáše Ondřej Pilaře ti, kteří nebyli v karanténě, se práci věnovali, a to konkrétně přípravě textové části opery Polská krev, jejíž premiéra byla v plánu na 23. října.

„Zkouška v kostýmech a generálka nebyla, zkoušíme však, abychom novinku zvládli v termínu,“ vyjádřil se umělecký ředitel opery Jihočeského divadla, která má kolem osmdesáti členů. Externě zde zpívá v sboru i student konzervatoře Tomáš Maliniak, který studuje šestým rokem na konzervatoři zpěv. Nyní cítí demotivaci. „Situace je zbytečně vyhrocená,“ myslí si a vysvětluje svou frustraci: „Není nálada a chybí motivace, když nevíte, kdy se toz lepší.“ Ta plyne i z toho, že divadlo ho živí a lehce se nyní dostane o finanční tísně. „Patřím totiž k lidem, kteří se pohybují v umělecké branži a nemají stálé angažmá,“ dodává.

Známá sopranistka, která se často vrací domů do Vidova, Jana Šrejma Kačírková, se nyní snaží udržovat v kondici. Před sebou má plno práce. „Využívám času k učení nového repertoáru, který mě čeká v budoucnu,“ líčí. Zatím depresím nepropadá a nebojí se. „Respektuji pravidla, která jsou nastavená, snažím se utužovat si imunitu a dávat na sebe i svoje okolí pozor. Ale ne přehnaný,“ tvrdí zpěvačka, která o nebezpečí ví, a tak mu nejde napřed. Na jaře zpívala lidem online na tzv. Koncertech ze statku, které vysílala právě z jihočeského Vidova. „Potěšily plno lidí, to byl záměr,“ usmívá se. V této chvíli o jejich obnovení zatím nepřemýšlí. Doufá totiž, že se co nejdříve vrátí do divadelního kolektivu. „Pokud se ale situace vyvine jinak, budu se snažit svým nádherným povoláním zlepšit náladu i na dálku,“ vzkazuje fanouškům.

Českobudějovické hudební divadlo Ze:Mě se snaží, aby 9. listopadu mohlo začít zkoušet již odloženou premiéru muzikálu Cyrano. Uvedlo by ho rádo podle jeho ředitele Vojtěcha Adamčíka 4. února. „Počítáme ale samozřejmě i s variantou, že bychom byli nuceni připravovat inscenaci v krizovém režimu, případně zkoušení úplně odložit,“ připouští. I přes komplikace však zatím vše běží podle plánu. „Nechceme zklamat diváky. Přeji mnoho sil a trpělivosti,“ vzkazuje nejen svému týmu Vojtěch Adamčík.

NEJEN ZPĚV. DALŠÍ UMĚLECKÉ PROFESE SE PŘIPRAVUJÍ NA LEPŠÍ ČASY

Zákaz postihl i další divadelní odvětví. Co v této chvíli dělají soubory Jihočeského divadla, je podle ředitele Lukáše Průdka různé. „Řada umělců z operního ansámblu se vrací z karantény. V baletu není v karanténě ani jediný člověk, tam se připravují plánové premiéry,“ uvádí. V souboru Malého divadla i činohry však jsou umělci v karanténě, v jednotlivých případech onemocněli covidem-19. Až karanténa skončí, bude se pracovat na premiérách. Vedení divadla se schází, aby probralo, co dělat v době restrikcí. Pokračovaly i za 14 dní, uvažuje Lukáš Průdek o různých variantách. „Například o úpravách repertoáru, aby nebyla produkce v tolika lidech, či venkovních představeních i přes zimu,“ nastiňuje možnosti. Jihočeské divadlo se podle něj chce opět vrátit do online prostoru jako na jaře, kdy si lidé mohli pouštět záznamy z webu Donio. Tentokrát však Lukáš Průdek zvažuje, jak fungovat online jinak.

Zdravá je například činoherní herečka Jihočeského divadla Teresa Branna. „Zútulňuji bydlení,“ prozrazuje. Nyní čeká na text k nové hře Café Groll, aby se mohla začít učit. „Pak by se mělo zkoušet v omezeném počtu lidí, pokud zdraví dovolí,“ uvažuje. „Doufám, že kolegové, kteří šli na testy, nebudou ve větší míře nakažení,“ říká herečka. Sama se cítí dobře. "Musíme vydržet, než se vše vrátí do normálu," dodává.

Houslista Pavel Šporcl, který pochází z krajské metropole, se staví k uzavření celé kultury velmi negativně. „Pokládám ho za nekoncepční, naprosto nepřipravené, založeno na nám neznámých datech a neznalosti kulturního prostředí ze strany nejvyšších politiků. Je to velký zmar a smutek. A nejen pro lidi, kteří v kultuře pracují,“ myslí si. Nucené volno vyplní také prací. „Připravuji koncerty, vysílání, doděláme spoustu věci v agentuře,“ vyjmenovává. Stále doufá, že se situace znormalizuje a bude se hrát živě. „Snad se stav brzy změní, znormální a my budeme moci vykonávat svou práci a dávat radost lidem. Protože to je to, co teď nejvíc potřebují,“ říká na závěr.