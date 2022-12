Jednou z položek, za kterou si Hradečáci připlatí, je teplo. Společnost Teplospol, která zajišťuje teplo pro asi 70 procent bytových jednotek ve městě, mírně zdražovala už letos v létě. V celoročním průměru šlo o nárůst zhruba o čtyři procenta. Další zvýšení ceny čeká obyvatele města od 1. ledna 2023. „Pro odběratele činí zálohová cena za GJ tepla 720 korun bez DPH, s DPH je to 792 korun. Proti letošní průměrné ceně jde o zvýšení o necelých třináct procent,“ upřesnil Milan Kučera, ředitel společnosti Teplospol. Pro průměrnou domácnost v bytě panelového domu při roční spotřebě 25 GJ tepla to představuje meziročně měsíční nárůst nákladů kolem 190 korun. Průměrná výše zálohy za teplo ve městě je 1200 korun, na řadě míst v republice se ale pohybuje až trojnásobně výš.

V příštím roce si obyvatelé Jindřichova Hradce i místních částí mírně připlatí také za vodu. Cena vodného a stočného pro rok 2023 bude za vodné: 44,80 Kč/m3 bez DPH a za stočné: 37,13 Kč/m3 bez DPH. U každé položky jde o zvýšení zhruba o 5 korun oproti letošním cenám. Novou cenu vodného a stočného na příští rok schválili radní na svém jednání 3. listopadu. Společnost ČEVAK a.s. předložila městu novou kalkulaci cen vodného a stočného vzhledem k nárůstu ceny elektrické energie. I přes navýšení ceny ale Hradečáci za vodu stále platí nejméně z okresních měst v Jihočeském kraji.

Ceny za svoz odpadu ve městě nad Vajgarem se naopak nezmění. I v roce 2023 tak zaplatí obyvatelé města za odpad stejně jako letos, tedy 500 korun na poplatníka. "Cena zůstává stejná už od roku 2007. Náklady spojené s odpadovým hospodářstvím byly loni 830 korun na poplatníka. Tento rozdíl kompenzuje město ze svého rozpočtu," upřesnila mluvčí radnice Eliška Čermáková a dodala, že ve stejné výši jako doposud zůstává i poplatek za psa.

Také městská hromadná doprava v Jindřichově Hradci bude v příštím roce fungovat stejně jako letos. Nemění se dopravce, jízdní řády, ani cena jízdného. Roční předplatná jízdenka stojí 1200 korun a pro děti a důchodce 800 korun. Pro seniory nad 65 let je doprava v MHD zdarma stejně tak jako pro děti do 6 let v doprovodu dospělého.

Hlouběji do peněženek ale sáhnou od nového roku návštěvníci jindřichohradeckého bazénu. Vstupné se od 1. ledna zvýší u základní hodinové sazby o 10 korun a u saun je to o 20 korun. U veřejného bruslení zůstává cena stejná, tedy 40 korun. Nové ceníky najdete na webu služeb města https://www.smjh.cz/.