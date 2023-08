Obyvatelé i turisté v Třeboni mohli od pátku do neděle potkávat vodníky. Město ožilo tradiční akcí Čochtanova Třeboň. Vodnický festival přinesl řadu soutěží i aktivit pro děti a nechyběl ani průvod vodníků. Do zeleného se kromě nejmenších převlékli i dospělí.

Vodníci se sjeli do Třeboně | Video: Jana Urbanová

Akce se odehrávala v centru Třeboně, především v areálu zámku. Letošní ročník vodnické slavnosti měl pořadové číslo 26. „Letos přišlo na sobotní program téměř 400 dětí, to jsme nikdy předtím nezažili, běžně chodí asi polovina. Máme tady i kapelu, která se jmenuje Country Panoptikum a zpívají takové oddychové písničky, zazpívaly si i děti, hodnotily se nejhezčí kostýmy a chystáme se na průvod, který vede kolem Zlaté stoky,“ přiblížila hlavní organizátorka akce Eva Gutová. Vodnické procesí prošlo s několika zastaveními s písničkou zámeckou zahradou až na hráz rybníka Svět, kde jeho účastníci společným focením a soutěžemi zakončili sobotní program.

Na vodnickou akci se sjíždějí lidé z celé republiky. Najdou se mezi nimi i rekordmani. „Jsem tu už po dvanácté. Baví mě atmosféra, je to zábava s dětmi i pro nás dospělé. Dostala jsem se sem náhodně, když jsem jela stopem za mojí spolužačkou z první třídy. Ta mi o akci řekla a za týden jsem jela do Třeboně znovu. Vlakem oblečená jako vodník, všichni koukali a nikdo si ke mě nechtěl nastoupit, tehdy to všechno začalo,“ vyprávěla vodnice Anna Beranová, která do Třeboně dorazila až z Líní u Plzně.

Třeboň zažila mysliveckou slávu. Děti i dospělé nadchl filmový jezevec Kubík

Vodnická akce Čochtanova Třeboň má za cíl připomenout postavu Werichova slavného vodníka Čochtana, ale také samotného Jana Wericha a jeho spolutvůrce a kamarády z Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce a Jaroslava Ježka, prostřednictvím písniček, pohádek a divadelních scének.