Jak potvrdil ředitel Městské knihovny v Jindřichově Hradci Tomáš Dosbaba, covid významně ovlivnil chod knihovny i v loňském roce. „Hygienická opatření, omezení a uzavírky knihovny se podepsaly na množství vykonaných besed pro mateřské, základní a střední školy, na návštěvnosti knihovny i na množství zapůjčených dokumentů,“ vyjmenoval. Upřesnil, že knihovna byl zcela uzavřená od 28. prosince 2020 do 8. února 2021. „Od 9. února loňského roku jsme půjčovali dokumenty bezkontaktním způsobem v prostoru před budovou knihovny a od 16. února pak formou výdejního okénka. Jako jedna z mála kulturních institucí jsme tak fungovali také v době nouzového stavu,“ vypověděl Tomáš Dosbaba. Provoz poboček byl pak obnoven až po 12. dubnu. V knihovně proto museli v prvním pololetí loňského roku zrušit nebo odložit plánované přednášky v poslechovém sále. První besedou pro veřejnost tak bylo až autorské čtení a setkání se spisovatelem Jiřím Hájíčkem 5. října. Na něj do konce roku navázalo ještě dalších pět akcí s cestovateli a spisovateli.

Novinky

Covid ale přinesl i novinky, v nichž v knihovně rádi pokračují. Tomáš Dosbaba zmínil, že v souvislosti s režimem výdejního okénka a dalšími omezeními tady čtenářům nabídli novou službu „Objednej“. „V rámci této služby si lze objednávat dokumenty předem a při příchodu do knihovny je mít již připravené k vyzvednutí. Na základě dobrých zkušeností s touto službou pokračujeme,“ vyzdvihl a dodal že takto loni vyřídili 9 435 objednávek.

Od loňského května je také v knihovně možné platit bezhotovostním způsobem, a to na centrálním pracovišti v půjčovně pro dospělé. Navíc je možné poplatky uhradit i z pohodlí domova, kdy mohou čtenáři využít platební bránu přístupnou z jejich čtenářského konta. „Brána umožňuje platby kartou, standardním převodem nebo převodem pomocí rychlého platebního tlačítka,“ popsal ředitel.

Jindřichohradecká knihovna má aktuálně registrováno přibližně 3000 čtenářů. „Přesto ale, i přes úbytek čtenářů vzhledem k dlouhé covidové uzavírce v roce 2021 a také kvůli předchozím uzavírkám v roce 2020 a obecnému poklesu zájmu lidí o kulturu, evidujeme více než 400 nově zaregistrovaných čtenářův roce 2021,“ potěšeně oznámil Tomáš Dosbaba.

Pobočka na Vajgaře stále září novotou

Ke zvýšení návštěvnosti především mezi dětskými čtenáři by mohlo přispět i krásné nové prostředí pobočky jindřichohradecké knihovny na sídlišti Vajgar. Ta sice prošla celkovou rekonstrukcí již v roce 2020, ale stále z ní dýchá novota. Tmavá místnost se starými regály a ošoupanou podlahou je pryč a děti vítá prosvětlené prostředí plné zajímavých doplňků a především usměvavá knihovnice Dagmar Wolfová, která má z povedené rekonstrukce velkou radost. "Jsme moc spokojení, jak se to povedlo. Líbí se tady i dětem a to je hlavní," říká. Radost jí ale dělá především návrat čtenářů, kteří si opět začínají chodit půjčovat nejen knihy, ale také společenské hry nebo dětské časopisy.

I menší knihovna hlásí ztráty

Oproti předchozím rokům registrují velký úbytek čtenářů také v knihovně v Nové Včelnici. Podle tamní knihovnice Marie Davidové to výrazně ovlivnila covidová situace. Úbytek především dětských čtenářů má ale i jiný důvod. „V základní škole vznikla díky novým aktivním učitelkám krásná školní knihovna. Děti proto chodí do knihovny ve škole, protože to mají ve stejné budově a naše knihovna je až na druhé straně města. Ale jsem ráda, že čtou dále, protože dětských čtenářů opravdu ubývá,“ říká Marie Davidová. Dodala, že knihovna ale přichází také o čtenáře z opačné strany věkové škály. „Bohužel přirozeným úmrtím přicházíme také o starší věkové kategorie čtenářů. Po těch mi je opravdu smutno,“ dodala. Včelnická knihovna tak má v současnosti zaregistrováno jen 157 čtenářů.

Na co si tady ale prý rozhodně nemohou stěžovat, je nákup nových knih. Loni knihovna nakoupila 529 knih a dalších 163 bylo zapůjčeno z regionální knihovny v Jindřichově Hradci. Opomenout nelze ani knihy půjčené v rámci meziknihovních výpůjček z knihoven po celé republice. „Avšak i tato služba byla značně snížena, jelikož zejména studenti si mohli díky Národní knihovně přečíst veškerý její fond v elektronické podobě. Podle mého názoru jim to značně ušetřilo čas a mohli využít velké množství titulů při psaní například svých bakalářských či diplomových prací,“ poznamenala Marie Davidová.

Typický čtenář

V novovčelnické knihovně zatím na rozdíl od té hradecké nenajdete e-knihy. Podle místní knihovnice jim ale budoucnost určitě patří. „I když mnozí čtenáři přeci jenom dávají přednost „papíru“,“ dodala. Mezi nejpůjčovanější tituly v Nové Včelnici mezi mužskou částí čtenářů nejvíce letí historické detektivní romány od Vlastimila Vondrušky nebo Jana Bauera. U žen pak převládají knihy od Jojo Moyes a Julie Caplin, v případě českých autorek jsou pak oblíbené Alena Jakoubková, Táňa Keleová-Vasilková či jindřichohradecká spisovatelka Jitka Ludvíková. „Typickým novovčelnickým čtenářem je důchodce chodící jednou za 14 dní, který si půjčí asi 10 knih. Čtenáři si za ty roky zvykli, že si do knihovny chodí také popovídat či poradit se o různých životních situacích,“ připomněla i sociální funkci knihovny Marie Davidová.

Knihovna v Nové Včelnici bude do konce března ještě poněkud atypická v jedné ze svých funkcí. Marie Davidová vysvětlila, že si sem lidé chodili ověřovat podpisy či listiny, pro výpisy z CzechPoinu, jako například výpis z rejstříku trestu či zprostředkovanou identifikaci osoby. Od dubna by zde však měla nastoupit nová knihovnice či knihovník a tyto služby budou zrušeny.

„Já za skoro osmnáct let mohu jen konstatovat, že se mi povedlo získat několik významných republikových úspěchů v soutěžích Městská knihovna roku či Kamarádka knihovna,“ vyzdvihla Marie Davidová, která včelnickou knihovnu po dlouhých letech opustí. Covidová doba je podle ní pro čtenáře katastrofou. „A covidová pozitiva? Díky uzavření mohl být zcela zaktualizován celý knihovní fond, došlo na přebalení všech knih a generální úklid celé knihovny. Do knihovny byly instalovány další nové regály, jak v dětském, tak v dospělém oddělení,“ uzavřela.

Knihovny se nyní opět vracejí do běžného režimu a plánují zajímavé akce pro děti i dospělé. V dohledné době se tak například čtenáři v Jindřichově Hradci mohou těšit na bohatý program v rámci akce Březen – měsíc čtenářů.

Nejvíce žádané dokumenty v knihovně v Jindřichově Hradci

· Beletrie: Listopád - Alena Mornštajnová (79x)

· Naučná: Robert Šlachta: třicet let pod přísahou - Robert Šlachta (26x)

· Dětská beletrie: Deník malého poseroutky: zápisky Grega Heffleyho - Jeff Kinney (21x)

· Dětská naučná: Moje malá knížka o dinosaurech (6x)

· Periodikum - časopis: Reflex (347x)

· Dětské periodikum: Čtyřlístek: veselé obrázkové čtení (103x)

· Stolní hra: Náš les: interaktivní mluvící puzzle (8x)

· Interaktivní kniha: O perníkové chaloupce: interaktivní mluvící kniha - Ladislava Pechová (12x)

· CD - hudební: Homegrown - Neil Young (5x)

· CD - mluvené slovo: Šikmý kostel. 1894 – 1921 - Karin Lednická (10x)

· E-kniha – beletrie: Drak spí - Michaela Klevisová (7x)

· E-kniha – naučná: Atomové návyky - James Clear (5x)

· E-kniha pro děti: Prašina - Vojtěch Matocha (3x)

Stav fondu jindřichohradecké knihovny k 31. 12. 2021

Knihy celkem: 118 725

AV média (mluvené slovo, hudba): 9 717

Stolní hry: 85

Elektronické zdroje: 4

Nově nakoupeno

Knihy: 5 122

AV média (mluvené slovo, hudba): 376

Stolní hry: 3