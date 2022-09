Nové autobusové depo tvoří dvě části. Kancelářská na ploše 110 metrů čtverečních poskytuje zázemí pro dispečink a řidiče autobusů. Technická má zhruba 1000 metrů čtverečních. "Jsou tu tři opravovací kanály, jedna myčka i čerpací stanice. Kolem depa je také obrovská plocha, kde můžeme zaparkovat až 40 autobusů. My jsme sem v podstatě přišli do hotového a dílnu si pouze vybavili nástroji a nářadím," upřesnil Vladimír Homola, generální ředitel společnosti, jezdící pod značkou Busem.

V moderně vybavené dílně se dají provádět nejen základní, ale i složitější opravy. K dispozici jsou sloupové zvedáky, geometrie náprav, pneuservis nebo plnička klimatizace. „Spolu s dílenským mistrem zde zatím pracují tři mechanici, ale chceme jejich počet zvýšit až na šest,“ řekl Jiří Schwarz, ředitel opravárenství ČSAD AUTOBUSY. Automatickou myčku budou moci koncem roku začít využívat také externí zájemci.

Podobné dílenské a servisní zázemí má už firma také v Písku, Českém Krumlově a Prachaticích, kde dílny za 15 milionů korun letos modernizuje. Nové investice ještě chystá pro Strakonicko a Blatensko.

Na Jindřichohradecku převzala společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice veřejnou linkovou dopravu od 12. června letošního roku a bude ji zajišťovat pro příštích deset let. I přes počáteční porodní bolesti cestující žádné výpadky nezaznamenali. "Na začátku vyjely veškeré spoje a jezdilo se podle jízdních řádů. Neskutečně nám pomohli řidiči i bývalí dispečeři, kteří byli ochotní zůstat v práci i do čtyř do rána, plánovat a připravovat," zavzpomínal Vladimír Homola.

Přepravci napříč republikou se v současné době potýkají s nedostatkem řidičů. Stejný problém měl v začátcích také nový dopravce. V obsluhovaných okresech chybělo až 30 řidičů a firma proto hojně využívala brigádníky i řidiče v důchodu. Situace se ale postupně stabilizovala. "Naši současní řidiči postupně přivádějí své známé i bývalé kolegy od volantu, protože se nám začalo ozývat spousta řidičů, takže si myslím, že během podzimu obsadíme všechny problematické provozy," poznamenal Vladimír Homola s tím, že v kraji chybí v současné době už jen do desítky řidičů.