Hlasující v anketě mohli známkovat stejně jako ve škole – to znamená od jedničky po pětku. Redakce vybrala čtyři oblasti, které čtenáři mohli oznámkovat. Ti jindřichohradečtí nejhůře hodnotili dostupnost domů a bytů ve městě. Radnice v této oblasti získala průměrnou známku 4,3. Shodný průměr 3,8 si od hlasujících občanů vysloužil Hradec v kategorii týkající se dopravy ve městě a vytváření bezpečných míst pro život včetně vstřícnosti sociální politiky. Nejlépe si pak město v očích hlasujících vede v kategorii podpora vrcholového i mládežnického sportu, sportoviště a vyžití pro volný čas, kde dostalo průměrnou trojku.

Redakce Deníku nechala ve všech krajích České republiky oznámkovat čtenáře, jak jsou spokojeni s tím, jak si největší města regionu vedou ve čtyřech důležitých oblastech samosprávy: dopravě, bytové politice, bezpečnosti a podpoře sportu. Tady jsou výsledky letošního vysvědčení za naše okresní město. Jde o průměrnou známku čtenářů, nikoliv o názor Deníku. Toto vysvědčení není hodnocením redakce, ale internetových čtenářů deniku.cz a jeho regionálních webů. Redakce si uvědomuje, že kvůli současným náladám ve společnosti může být kritičtější, a že je jen sondou do pocitů společnosti v daném regionu a nedělá si ambice na komplexní analýzu.

Současné vedení města o jeho hlavních bolestech ví a problémy se snaží řešit. Zatím ale uplynula od voleb příliš krátká doba na to, aby se cokoliv projevilo. "Samozřejmě víme o tom, že máme v těchto oblastech nedostatky. Důležité je, abychom s tím dokázali něco udělat, po tři čtvrtě roce ale není možné očekávat zázraky. Vše má svůj čas a přípravu a my se snažíme dělat maximum pro to, abychom v tomto volebním období alespoň nějaké tyto problémy dílčím způsobem řešili," řekl starosta Michal Kozár.

Kompletní výsledky ankety najdete ZDE.

Například v oblasti bytové politiky už město dělá konkrétní kroky. "Pracuje se na tom, abychom vše dokázali posunout dál. S kolegy v rámci výboru pro rozvoj města jsme diskutovali a řešili možnosti, jak pracovat s lokalitami, které máme vytipované pro novou bytovou výstavbu a zkusíme vše připravit tak, aby to mohlo na podzim projednat zastupitelstvo," přiblížil starosta. Podobně je na tom také oblast dopravy, kde se v současné době stále aktualizuje dopravní plán z roku 2012. Město ale zatím nemá konkrétní data ani čísla, s nimiž by mohlo následně pracovat.

Jedním z velkých projektů, na kterých se v současné době pracuje, je příprava revitalizace největšího jindřichohradeckého sídliště Vajgar. Úkolem rozsáhlé studie je zvýšit kvalitu bydlení v lokalitě s ohledem na životní prostředí a v souladu s aktuálními trendy při tvorbě veřejného prostoru.

Pro výsledky okresních měst v Jihočeském kraji klikněte ZDE.Zdroj: Deník

Zdroj: Deník/ Redakce