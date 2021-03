Opravovat se bude také část Kostelní ulice, začne se stavět stezka s podchodem mezi Denisovou ulicí a silnicí na Jindřiš a nový bude také chodník v Dolní Radouni.

Václavskou ulici čeká třetí etapa oprav

Ve Václavské ulici bude opravený úsek dlouhý zhruba 300 metrů. Opravou tak projde úsek mezi křižovatkou s ulicí U Nemocnice až po křižovatku s ulicí Československých legií. Kromě povrchu vozovky se bude dle informací mluvčí města J. Hradec Elišky Čermákové, měnit vodovod, bude oddělena splašková a dešťová kanalizace, nové bud veřejné osvětlení i uložení chrániček městské optické sítě. Rekonstrukci provede firma Jindřichohradecké montáže s.r.o., která skončila ve výběrovém řízení na druhém místě, za cenu 16 milionů korun včetně DPH. Práce odstartují 19. dubna a dokončení je plánované na konec září letošního roku. „Část Václavské ulice tak bude úplně uzavřena. O objížďkách budeme informovat,“ sdělila mluvčí města.

V Kostelní ulici zachovají kamenné kostky

Další rekonstrukcí je oprava Kostelní ulice za tři miliony korun s DPH. Tuto cenu nabídla firma Sates Čechy. Opravy začnou 12. dubna a potrvají do konce června letošního roku. Rekonstruovat se má například vozovka v části ulice od ulice Školní po napojení na ulici Za Kostelem. Povrch z kamenných kostek bude podle mluvčí města J. Hradec Elišky Čermákové zachovaný. Součástí je také například vybudování příčného prahu v ulici Kostelní a Za Kostelem, který bude sloužit jako vstup do obytné zóny. V současné době platí obytná zóna od Dadaclubu. Nově, jak uvedla mluvčí, bude obytná zóna začínat už při vjezdu do Kostelní ulice z ulice Komenského u kaple sv. Maří Magdaleny. „Ulice bude po celou dobu rekonstrukce zcela uzavřena,“ upozornila mluvčí.

Stezka propojí Denisovu ulici a silnici na Jindřiš

Na začátku dubna se začne stavět stezka, která propojí Denisovu ulici a silnici na Jindřiš v Jindřichově Hradci. Stezku pro chodce a cyklisty postaví firma Pozemní stavby Telč za 2,2 miliony korun s DPH. Stezka bude sloužit chodcům a cyklistům. Stavba startuje 6. dubna a hotovo by mělo být na konci května.

„Stezka vyřeší komplikovanou situaci při přecházení městského okruhu, kdy v tomto úseku není přechod pro chodce a není možné na křižovatce zajistit bezpečné přecházení,“ uvedla mluvčí s tím, že proto byla prý vybrána tato varianta stezky s podchodem, která bude pro chodce i cyklisty komfortní a bezpečná.

V Dolní Radouni bude nový chodník

Novou společnou stezku pro pěší a cyklisty za necelých 8 milionů korun bez DPH provede firma Swietelsky stavební s.r.o. v Dolní Radouni. Společnost počítá s cestou podél stávající silnice třetí třídy v úseku od odbočky na místní komunikaci do Drahýšky po odbočku na místní komunikaci k zemědělskému areálu v celkové délce zhruba 630 metrů. První a čtvrtá část stezky jsou podle mluvčí města J. Hradec Elišky Čermákové umístěny po levé straně komunikace (ve směru od Jindřichova Hradce), druhá a třetí část po pravé straně. Stavba počítá i s novým veřejným osvětlením.

Revitalizují rybník Bezděkov v Políkně

Rybník Bezděkov v Políkně obnoví za přibližně 5,1 milionů korun bez DPH. Rybník čeká například odbahnění a úprava okolí rybníka. Práce by měly běžet dle slov mluvčí města J. Hradec Elišky Čermákové od 26. dubna do 15. listopadu letošního roku. Na akci má město přislíbenou dotaci od ministerstva zemědělství. Dotace by mohla pokrýt až sedmdesát procent nákladů.