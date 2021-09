Práce policejních psů nadchla všechny přítomné. Děti se dozvěděly jak služební pes prochází výcvikem již od stěňátka a jaké dovednosti musí zvládnout, aby mohl být zařazen do kategorie " pátrací pes". Kynolog Petr Lukačovič představil psa Guta a společně s ním předvedl základní poslušnost psa, vyhledávání ztracených předmětů i zadržení útočníka, kterým byl nyní policista Jan Mol. Tisková mluvčí a preventistka hradeckých policistů děti poučila o tom, že nesmí být důvěřiví k cizím psům a jak právě policejní čtyřnozí ochránci zákona pomáhají například, když se dítě ztratí v lese v neznámém terénu, na letním táboře či na výletě v přírodě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.