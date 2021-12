Gumpův příběh lze vidět už na Netflixu. Podívejte se, jak se natáčelo v Táboře

Oba mají mnoho společného. Už odmala tráví hodně času v kuchyni, doma i u prarodičů. Mají rádi jídlo a jeho přípravu. A k srdci nejblíž mají právě výrobu zákusků.

Co všechno musí cukrář znát a umět? Kam chodit do školy?

Důležité je umět základy obyčejných těst a krémů. Bez toho se žádný cukrář neobejde. Vzdělání je jistě potřeba, ale ještě důležitější je mít praxi a učit se i mimo školní systém. Chodit na kurzy, stáže a tak podobně. Osobní zkušenost je víc než teorie, to platí u všeho a u cukrařiny několikanásobně. Absolvoval jsem několik krátkodobých stáží. Už při studiu jsem se dostal do týmu vyhlášeného cukráře Skály v Praze, kde jsem nakonec i po škole zůstal a šest let se dále učil a vzdělával. To mi dalo ze všeho nejvíc a posunulo mě to v profesi o hodně dál.

Jaké dobroty máš sám rád a proč?

Mám rád všechno sladké, ale ne moc. Ani s cukrem se to nesmí přehánět. Osobně nejsem fanoušek karamelu, který je na mě sladký příliš. Dávám přednost přirozeně sladkým věcem, jako je ovoce nebo čokoláda. Na Lipně peču tradiční zákusky jako kremrole, povidloně, špičky a větrníky.

Jak se dělají lízátka a bonbóny? Umíš taky jahodovou zmrzlinu?

Lízátka a bonbony já nedělám. Ty dělá cukrovinkář. Je to zvláštní obor, na který je třeba mít specializaci a tu zatím nemám, i když v budoucnu bych určitě chtěl, protože mě i tato práce baví. Jahodovou zmrzlinu umím. Je to základ, který mají všechny děti, ale i dospělí rádi. I tady preferuji jednoduchost chutí. Připravuji ji tedy jen z jahod, cukru a vody. U té krémové pak přidám už jen smetanu.

Michal Mandys si zakládá si na poctivé chuti a moderním způsobu přípravy i celkového vzhledu, šest let se učil u jednoho z nejlepších českých cukrářů.Zdroj: Skiareál Lipno

Vždycky jsi chtěl být cukrář, nebo kdy ses rozhodl?

Odmala jsem byl pořád v kuchyni, ať už to bylo doma, nebo u babičky. Měl jsem rád jídlo a bavilo mě připravovat a pomáhat se vším, co bylo třeba. Na gymnázium jsem jít nechtěl, a tak jsem zvolil řemeslo, které mi bylo nejbližší. Zůstat v kuchyni byla jasná volba.

Co tě na té práci baví nejvíc?

Práce cukráře je velmi rozmanitá. Každý zákusek je svým způsobem originál, protože jej tvoříte rukama, a ty nejsou precizní stroj. Baví mě také, jak právě díky tomu, že nejsme naprogramované stroje, je ihned vidět, že jsem něco udělal jinak. Ať už je to finální podoba zákusku, nebo kdykoliv během příprav. Stačí trochu změnit postup nebo přidat více či méně jedné ingredience a hned je výsledek jiný. Ne nadarmo se jistě říká, že kuchař vaří a cukrář je umělec. Baví mě vymýšlet a propojovat nové chutě a ingredience, přitom ale uchovávat tradiční recepty a zákusky.