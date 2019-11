Exploze na zámku by znamenala extrémně nebezpečnou situaci pro návštěvníky a náročný zásah ve ztížených podmínkách pro záchranáře, hasiče a policisty. Zámek Hluboká se včera stal první památkou, ve které se odehrálo rozsáhlé cvičení spolupráce složek integrovaného záchranného systému. „Cvičení jsme připravovali celý rok. Hluboká je národní kulturní památka a samozřejmě se vždycky bojíme, aby se něco nepoškodilo,“ uvedla bezpečnostní ředitelka Národního památkového ústavu Eva Polatová.

Jako první na místo dorazili policisté z obvodního oddělení Hluboká a převzali velení akce. Jejich úkolem bylo vyvést návštěvníky z objektu a nepustit nikoho dovnitř. „Policejní práce by při takové události byla komplikovaná kvůli zhoršené dostupnosti místa. Navíc je zámek velmi členitý prostor. V tom bychom museli spoléhat na průvodce, že mají přehled o všech lidech, kteří se v zámku v takovou chvíli pohybují. To může být až 600 lidí na prohlídkových trasách a kolem 2000 lidí v celém areálu,“ upozornil policejní tiskový mluvčí Jiří Matzner. Cvičení se kromě obvodních policistů zúčastnila jihočeská zásahová jednotka a také policejní pyrotechnici. „Museli bychom při evakuaci komunikovat s turisty, kteří nemluví česky a počítat musíme i s tím, že by všichni hned nechtěli uposlechnout naše výzvy. Při cvičení jsme si vyzkoušeli i předávání velení hasičům, ale i funkčnost našich vysílaček v historickém objektu,“ dodal Matzner.

Záchranné práce by vedla osádka sanitky, která se na místo dostane jako první. „Záchranáři, kteří přijedou na místo jako první, jednak koordinují práce na místě, ale zároveň komunikují s operačním střediskem. To by mělo na starost komunikaci s dalšími nemocnicemi, protože při větším počtu zraněných bychom je rozváželi do okolních krajů,“ řekla za záchranáře Petra Kafková.