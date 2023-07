Přání každého cyklisty a chodce je vyhnout se rušným silnicím plných automobilů. Toto přání bude v Jindřichově Hradci brzy splněno díky propojení Rezkovy ulice ve Zbuzanech a Dolního Skrýchova v rámci novostavby stezky pro chodce a cyklisty.

Levý břeh Nežárky pod jindřichohradeckým nádražím prokoukl. Povodí zde provedlo pravidelnou údržbu břehů. O kousek výš povede i nová cyklostezka od nádraží do Dolního Skrýchova. Už je vykolíkovaná. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Délka cyklostezky, která povede pod vlakovým nádražím, bude podle Karolíny Bartoškové z kanceláře starosty města 1717,09 metru. Šířku bude mít tři metry. Brzy by se mělo začít stavět, v první fázi se musí hlavně místo vyčistit od bujné náletové vegetace.

„Začátek stavby je u vchodu do areálu skateparku, poblíž čerpací stanice MOL v Rezkově ulici. Dále stezka pokračuje za skateparkem a podél paty zemního tělesa železničního nádraží až po stávající cestu podél nádraží,“ upřesnil starosta města Michal Kozár. Po 1,2 kilometru pak stezka přechází na historickou cestu dubovou alejí, po které se vine až do konce úseku, tedy k mostu u Dolního Skrýchova. Zde se napojí na silnici III/12832.

„Projekt zahrnuje stavbu stezky včetně dvou míst pro odpočinek, úpravy přiléhajících zpevněných ploch, úpravy odvodnění a terénní úpravy. Součástí budou i stavbou vyvolané úpravy podzemních vedení,“ doplnil starosta. Stezku bude podle Karolíny Bartoškové budovat společnost SWIETELSKY stavební České Budějovice za 12,3 milionu korun včetně DPH. Stavět se bude od července do listopadu.

Na stavbu město podalo žádost do IROP do 36. výzvy. „Obdrželi jsme informaci, že jsme prošli analýzou rizik. Naše žádost vyhověla všem kritériím a v současné době se nachází ve fázi před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace. V září bychom ji mohli obdržet. Na druhou stranu nebudeme čekat do září, ale stavební práce budou zahájeny již v tomto období. Společnost, která vyhrála výběrové řízení, si již staveniště převzala a měla by začít stavět,“ upřesnil starosta. V rozpočtu města na rok 2023 je stavba finančně ošetřena částkou 22 milionů korun, z níž byl zatím použit cca jeden milion korun především na vykácení porostu pro trasu cyklostezky. „Vzhledem k příznivě vysoutěžené ceně díla budeme cyklistické propojení budovat i bez případné dotace,“ uzavřel starosta.