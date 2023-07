Problematických míst je v Třeboni hned několik. „Častým místem přestupků je Hradecká brána, ve směru z Dukelské ulice do centra. Cyklistům se tu nechce jezdit po silnici, proto najedou na chodník a projíždí skrz bránu úzkou stezkou pro chodce, což je nebezpečné. Dalším problematickým místem je přechod pod hrází u pivovaru Regent, který cyklisté přejíždějí na kolech, aniž by sesedli,“ popsal vedoucí třeboňských strážníků Stanislav Sklenář. U pivovaru se navíc jezdí na kolech po přechodu i přesto, že radnice nechala před několika lety v místě nainstalovat ve směru od hráze příčné zábrany. Ty mají přimět cyklisty, aby zpomalili, sesedli a kolo převedli. Dalším místem, kde cyklisté pravidelně nerespektují dopravní značky, je park u Schwarzenberské hrobky. Ukázal to i průzkum Deníku, kdy během hodiny projelo kolem modré příkazové tabule s nápisem „Cyklisto, sesedni z kola“ hned 17 cyklistů.

Na lince 156: Návštěvník Třeboně ztratil ve městě auto i s manželkou

Městská policie eviduje už několik let nárůst počtu přestupků spáchaných cyklisty. Letošní rok není výjimkou. Strážníci proto na problematická místa jezdí dělat namátkové kontroly. „V letošním roce jsme již řešili 113 přestupků spáchaných cyklisty. Většina přestupků byla spáchána v posledních dvou měsících. Nejčastějšímu přestupku vévodí jízda po chodníku, s odstupem je to pak jízda vedle sebe nebo jízda přes přechod pro chodce,“ přiblížil Stanislav Sklenář. Městští policisté se snaží řešit přestupky spíše domluvou, mohou ale cyklistovi udělit pokutu až dva tisíce korun.

Strážníci se stále častěji setkávají i s podrážděnými reakcemi kontrolovaných cyklistů. „Přibývá cyklistů, kteří nemají pro naše kontroly a řešení přestupků úplně pochopení a berou je spíše za obtěžování na jejich dovolené. Bohužel se chovají, jako by se na ně v době dovolené pravidla silničního provozu nevztahovala,“ podotkl vedoucí třeboňských strážníků. Na druhou stanu je ale podle Stanislava Sklenáře potřeba dodat, že na to, kolik je v sezoně v Třeboni cyklistů, jich většina jezdí spořádaně a pravidla dodržují.

Na dovolenou do Třeboně i s hotovostí v kapse. Platební karty tu neberou všude

Rozporuplné reakce budí chování cyklistů i mezi obyvateli Třeboně. „Nechci je házet do jednoho pytle, jsou mezi nimi určitě i slušní lidé, ale většina z nich je arogantní a chovají se tady, jako by jim Třeboň patřila. Bojíte se něco říct, protože jsou vzteklí a vynadají vám. Moji maminku nedávno málem srazil jeden cyklista na chodníku a ještě jí nadával, že se neuhne,“ vylíčil zkušenost s cyklisty pan Miroslav, který bydlí na sídlišti na Hliníku. Ne všichni ale mají negativní zkušenost. „Mně cyklisté nevadí, sama jezdím na kole a nestalo se mi, že by se ke někdo z turistů na kolech choval neurvale nebo byl sprostý. Předpisy asi někteří porušují, ale to je spíš proto, že si třeba značek nevšimnou, než že by to dělali záměrně,“ míní slečna Pavla z Třeboně.

Samostatnou kapitolou jsou také jezdci na koloběžkách, které si lidé v Třeboni mohou vypůjčit. Lázeňské město ale jejich rozmach zatím podle strážníků nezažívá a oproti cyklistům jsou koloběžkáři stále ve výrazné menšině.