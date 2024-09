referent/ka stavebního úřadu Předpoklady pro vznik pracovního poměru: - státní občan České republiky, nebo státní občan jiného státu, pokud má uchazeč v České republice trvalý pobyt - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka Ostatní požadavky: - praxe v oblasti územního plánování a stavebního řádu výhodou - znalost práce na PC (WORD, EXCEL, Outlook) - výborné organizační schopnosti a schopnost komunikace s lidmi - praxe ve veřejné správě vítána - základní odborná zkouška na úseku územního plánování a stavebního řádu výhodou - flexibilita, spolehlivost, samostatnost - ochota se dále vzdělávat - řidičský průkaz skupiny "B" Náležitosti písemné přihlášky: - jméno, příjmení a titul zájemce - datum a místo narození zájemce - státní příslušnost zájemce - místo trvalého pobytu zájemce - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana Součásti přihlášky: - strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - cizí státní příslušník je povinen předložit obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem - úředně ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání - souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Přihlášku, včetně příloh, doručte osobně nebo zašlete na adresu Městský úřad Suchdol nad Lužnicí, do 20.9. 2024 do 11.00 hodin. Obálku označte heslem "Výběrové řízení - referent stavebního úřadu - neotvírat". Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů. zaměstnanecké výhody: stravenkový paušál, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění 21 710 Kč

Detail nabízené práce