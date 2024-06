Třeboň - Už v sobotu 15. června se v Třeboni koná 3. ročník charitativní cyklojízdy Na kole dětem kolem Světa. Výtěžek z akce pomůže onkologicky nemocným dětem i dětskému oddělení českobudějovické nemocnice.

Ze 2. ročníku cyklojízdy Na kole dětem kolem Světa z roku 2023. | Foto: se svolením pořadatelů

Výšlap startuje v 10 hodin v Třeboni na Masarykově náměstí. Jeho účastníci pojedou přes Domanín směrem na Rudolfov, odtud do Ševětína a do Lomnice nad Lužnicí. Tam na ně čeká vystoupení skupiny Kolem Světa sextet a Simony Krajíčkové. Cíl je pak opět na Masarykově náměstí v Třeboni, kam je potřeba dorazit do 16 hodin.

Pokud se necítíte na celou trať, není to vůbec žádný problém - vyjet si můžete na libovolný úsek, který se vám bude líbit a na který se cítíte. A pokud se vám do sedla kola nechce vůbec, přijďte aspoň fandit a povzbuzovat cyklisty kolem trati.

Jak můžete pomoci?

Aktivní účastí v pelotonu

Zaplacením dobrovolného startovného do zapečetěné pokladničky umístěné na stánku při každé zastávce

Zakoupením reklamních předmětů během akce

Partnerstvím na projektu

Šířením informací o cyklojízdě mezi své přátele a známé

Finančním darem na transparentní účet nadace 43-7223750257/0100

Komu je určena jízda dětem kolem Světa?

Tomu, kdo chce:

Udělat něco dobrého pro své zdraví

Udělat něco dobrého pro zdraví jiných

Poznat Jižní Čechy a jejich cyklotrasy

Strávit příjemný den se svými přáteli a známými

Potkat nové přátele

Seznámit se se světovým rekordmanem v jízdě na vysokém kole

Veškeré informace o tratích, registraci a všem dalším naleznete kliknutím ZDE.

Plakát.Zdroj: se svolením pořadatelů

Výtěžek z akce poputuje na Dětské oddělení nemocnice České Budějovice a také na Nadační fond Na kole dětem na podporu onkologicky nemocných dětí.