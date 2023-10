Obyvatelé Jindřichova Hradce se na nové vycházkové místo těší. „Vím, že tady nějaká cesta byla, ale nedalo se tudy moc projít, protože to bylo hodně zarostlé. Občas jsem chodila kolem venčit, ale nikdy jsem to celé až ke Skrýchovu neprošla. Až to dokončí, budu ráda, že máme novou procházkovou trasu,“ řekla Deníku pejskařka Martina z Jindřichova Hradce. Zájem obyvatel města o novou stezku potvrzují i stavaři. „V pracovním týdnu je provoz minimální, lidé sem moc nechodí a dbají zákazových značek. Když si ale projíždím stavbu v sobotu nebo neděli, tak už jsou tady lidé na procházkách s dětmi, kočárky nebo psy. Nedivím se, je to v krásném nedotčeném prostředí u řeky v lese,“ poznamenal Jakub Závodský.

Stavba nové cyklostezky je v plném proudu. Těžká technika už začala úřadovat

Projekt stavby nové stezky zahrnuje také vybudování dvou míst pro odpočinek. První vznikne hned vedle areálu skateparku a druhé přímo na trase. „Začátek stavby je u vchodu do areálu skateparku, poblíž čerpací stanice MOL v Rezkově ulici. Dále stezka pokračuje za skateparkem a podél paty zemního tělesa železničního nádraží až po stávající cestu podél nádraží,“ upřesnil trasu jindřichohradecký starosta Michal Kozár. Vybudování nové stezky vyjde na necelých dvanáct a půl milionu korun včetně DPH. Většinu částky ale pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Stavba propojení Rezkovy ulice na Dolní Skrýchov se připravuje už od roku 2019. Proces ale zkomplikovala majetkoprávní vypořádání s pozemky. „Byla nutná i překládka určitých sítí a řešila se také otázka zeleně, konkrétně náletových dřevin, protože v lokalitě pod nádražím to byla spíše taková džungle, což zná řada pejskařů, kteří tudy často chodí,“ přiblížil místostarosta Radim Staněk. Výběrové řízení na novou stezku vyhrála společnost Swietelsky stavební České Budějovice. Hotovo by mělo být do konce listopadu.