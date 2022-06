V současné době začíná stezka v Třeboni Na Kopečku a lidé se po ní dostanou bezpečně až do Nové Hlíny, kde pokračují přes starý pohádkový most. Dál už ale cyklisté musí jet po rušném hlavním tahu na Jindřichův Hradec. To by měla vyřešit nově vznikající část stezky, která vede za svodidly vedle stávající silnice. "V současné době jsou hotové všechny konstrukční vrstvy stezky - násypy, podloží pod asfaltobetonový kryt a je přeložen sdělovací kabel v trase podél rybníku Vítek. Asfaltobetonový kryt bude prováděn příští týden a následně se stezka podél rybníku Vítek musí vybavit ochranným zábradlím," upřesnila postup prací tajemnice městského úřadu v Třeboni Petra Jánská a doplnila, že první cyklisté by se mohli po nové části stezky projet už v polovině července.