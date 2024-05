Na novou stezku se mohou už zanedlouho těšit cyklisté i pěší u Třeboně. Jde o rozšíření stávající trasy z lázeňského města na Starou Hlínu směrem na Stříbřec.

Stavba nové cyklostezky u Třeboně | Video: Jana Urbanová

Přestože stezka měří jen něco přes 200 metrů, vznikla hlavně kvůli bezpečnosti. Díky ní už cyklisté nebudou muset přebíhat rušnou silnici z Třeboně na Jindřichův Hradec.

Trasa mezi Třeboní a Starou Hlínou je hojně využívaná především turisty. V současné době stezka začíná v Třeboni v lokalitě Na Kopečku a lidé se po ní dostanou bezpečně až do Staré Hlíny, tam ale cesta končí a cyklisté mířící na Stříbřec musí dál přes frekventovanou silnici. Změnit to má právě stavba nového napojení, která začala letos 8. dubna.

„Stezka vede pod mostem, směrem na Hvízdalky, což je místní část Staré Hlíny a dále se dá pokračovat na Stříbřec. Bude to taková bezpečná cesta pro všechny cyklisty i turisty, kteří tak nebudou muset překonávat frekventovanou silnici I/34 a dostanou se pod ní pohodlně na druhou stranu. Věřím, že stezku nebudou využívat jen návštěvníci, ale i místní,“ řekl starosta Třeboně Jan Váňa. Nová trasa dostane hned tři druhy povrchů.

OBRAZEM: Úchvatná podívaná. Noční oblohu nad Třeboňskem rozjasnila polární záře

„Stezka je dlouhá asi 230 metrů a v šíři má dva a půl metru. Povrch bude rozličný, část cesty pokryje asfalt, úsek pod mostem bude z kamenných odseků a zbytek v mlatové podobě. Vysoutěžili jsme i poměrně slušnou cenu, stavba vyjde na necelé 2 miliony 300 tisíc korun včetně DPH,“ pochlubil se Jan Váňa. Okolí stezky navíc lemuje pětice nově vysázených dubů.

Cyklisté se nemohou dočkat

Rozestavěnou cestu zatím z obou stran ohraničuje mobilní oplocení, i přesto už se ale řada lidí snaží tudy projet nebo projít.

Třeboň otevřela moderní hřiště s rybníkem i lodí. Děti ho okamžitě vzaly útokem

„Jezdíme s manželkou do Třeboně na dovolenou na kolech už dvanáct let, vždycky před hlavní sezónou, kdy tu není tolik lidí a zkoušíme nové trasy. Všude je v podstatě rovinka, takže se nám jezdí dobře. Tahle nová cesta je určitě dobrý nápad, protože nemusíme nahoru na hlavní silnici a projedeme to pod ní. Škoda, že tudy nemůžeme už teď,“ posteskl si jeden z cyklistů Zdeněk Prchal, který se přijel do Třeboně rekreovat z Příbramska. Přestože termín dokončení nového napojení stezky je stanovený na 30. června, stavbaři by měli být hotoví už v první polovině měsíce.

Třeboň platí za ráj cyklistů a město se jim snaží vyjít vstříc, aby mohli po regionu cestovat bezpečně. V plánu má proto v následujících letech další napojení. „Rádi bychom se do budoucna dostali ze sídliště Gigant ve směru na Prahu na Rožmberk, tam je to ale komplikovanější, protože nám stojí v cestě jednak dráhy, jednak Zlatá stoka, která je národní kulturní památkou a také tam nemáme všude svoje pozemky, takže tam bude poměrně hodně problémů,“ nastínil třeboňský starosta Váňa s tím, že jejich řešení si vyžádá delší dobu.