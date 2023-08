Trasa mezi Třeboní a Starou Hlínou je hojně využívaná především turisty. V současné době stezka začíná v Třeboni Na Kopečku a lidé se po ní dostanou bezpečně až do Staré Hlíny, tam ale cesta končí a cyklisté mířící na Stříbřec musí dál přes frekventovanou silnici. Změnit to má nové napojení, které povede pod silnicí před Starou Hlínou. „Smyslem toho prodloužení je cyklisty před mostem odklonit tak, aby sjeli pod něj a vyjeli zpět na silnici směrem na Stříbřec. Cyklisté, kteří pojedou od Třeboně a budou chtít jet na Stříbřec, tak nebudou muset přejíždět nebezpečnou silnici I/34, ale rovnou podjedou pod tím mostem a dostanou se tak do lokality Hvízdalka, kde se napojí na stříbřeckou silnici, stejně tak to bude fungovat i opačně,“ popsal starosta Třeboně Jan Váňa s tím, že město se dlouhodobě snaží propojovat cyklostezky tak, aby odvedlo jejich uživatele mimo hlavní silnice.