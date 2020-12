Hlavní hrdinkou jihočeské balady o vzpurném mlynářském rodu a jeho boji za vodní mlýn je Marie Alžběta – silná a zároveň křehká žena, která se nespravedlivému osudu brání, jak umí.

Ano, ten příběh je vlastně o lásce Marie Alžběty Hradecké ke třem velmi rozdílným mužům, ale nejvíce o její lásce osudové, která té srdnaté i tvrdohlavé ženě nikdy nezmizí z paměti… Ale chtěl jsem i připomenout, že každý někam patříme, že máme svoje kořeny, a proto se do oněch míst vracíme celý život, vázáni k nim pevným poutem, které s sebou pro každého z nás přináší také odpovědnost. To všechno dohromady vytváří na hrdinku příběhu Marii Alžbětu enormní tlak a ten ji nutí podstoupit osudová rozhodnutí. Bojuje s dobou, která porušuje zákony, hrbí morálku, bere lidem víru, tradice, způsob života, jehož se nechtějí vzdát… Marie chce splnit slib, který s bratry dala rodičům: ochránit vodní mlýn, rybník, polnosti, les i zvířata – tedy vše, co rodu po celá staletí zajišťovalo soběstačnost a nezávislost.

Marie Alžběta je mladá žena, která je spjata s rodinou, s domovem, rodovým majetkem. Přestože jí rodiče dopřáli vzdělání, je uvyklá dřině a tvrdému životu, v němž se nic nedostává zadarmo, v němž se sází na cílevědomé jednání. Přitom jde o bytost chybující, mnohdy sobeckou, prudkou a tvrdou vůči sobě i svým blízkým; svými činy dokáže i ublížit. Tací jsou také členové jejího rodu.

Čtenáři se postupně skládá obraz komplikované doby, v níž se lidé učí žít s novými skutečnostmi a podle jiných pravidel, zachovávajíce však mnohé ze starých pracovních zvyklostí, pravidelných činností i dávných obyčejů. Obraz doby, v níž se ti, kdo jsou u moci, snaží zlomit vzpurné.

Zdroj: Archiv Petra PučelíkaVáclav Matějka je filmový televizní a divadelní režisér, scenárista a spisovatel. Natočil celkem 14 celovečerních filmů, ke kterým si většinou sám napsal i scénář. K divácky nejúspěšnějším a k nejprodávanějším českým filmům v zahraničí patří jeho Anděl s ďáblem v těle a Anděl svádí ďábla. Václav Matějka je také autorem celé řady televizních dokumentů a má za sebou i zdařilé režijní počiny na divadle. Například herečka Daniela Šinkorová získala cenu Thálie za roli Zuzany v muzikálu na motivy stejnojmenného filmu Kristián, který Václav Matějka režíroval v Brně.

Jste filmový režisér, scenárista, romanopisec. Jaký je podle vás rozdíl mezi filmem a románem coby uměleckými díly a realitou?

Obojí má někde pevný základ, kořen, ve kterém filmový i románový příběh vzniká a ze kterého vyvěrá – a tento kořen je mnohem víc než pouhá inspirace… je hluboko vnořen do života a je filmařovým i spisovatelovým spolutvůrcem – z něj umělec vychází a čerpá. O tom, jak se realita proměňuje v sen a znovu, i když nepatrně proměněná se zase do života vrací jako čerstvá vláha, vyprávěl jednomu novináři spisovatel Ernest Hemingway přibližně toto: "Z věcí, které se staly, z věcí, jak jsou, a ze všech věcí, které člověk zná, a ze všech těch, které znát může, udělá člověk svou invencí něco, co není jeho odrazem, ale věcí samotnou, pravdivější než cokoli skutečného a živého. Člověk ji oživí, a když to udělá dost dobře, dá jí nesmrtelnost. Proto člověk píše. Ze žádného jiného důvodu. A tak je v kumštu, ale i v životě zapotřebí začínat stále znovu. Znovu si uvědomovat, jak je všechno složité a opřené o tajemství, které je nutné odkrývat. A tak je příběh pro tvůrce i čtenáře nejen snem, ale i realitou a má sílu života."

Není to krásné?

Přestože kniha Václava Matějky Ďábel se neptá vznikla teprve před rokem, jde vlastně o první díl jeho dokončeného triptychu o jihočeských rodácích. Svým dějem předchází již dříve napsaným knížkám Jak se hledá perla a Jak miluje Anna Marie aneb Jak se v Čechách vaří pivo.

Petr Pučelík