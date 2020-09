Webové stránky města se jako celek ve své kategorii umístily v rámci Jihočeského kraje na třetím místě. V kategorii Elektronické služby udělila odborná porota městu bronzovou příčku za online objednávky na odbor dopravy a odbor vnitřních věcí a prvním místem ocenila službu zjednodušená verze stránek nejen pro seniory. V Jihočeském kraji letos soutěžilo 20 projektů.

Jak zmínil starosta Karel Macků, v tuto chvíli mají pokryté agendy, které úřad vyřizuje přepážkově, tedy řidičské průkazy, evidenci vozidel, bodový systém, občanské průkazy, cestovní pasy, evidenci obyvatel a matriku. "Prozatím o dalším rozšiřování online objednávek neuvažujeme, protože ostatní agendy vyžadují individuální přístup k občanům. Nicméně i na ostatních odborech je možné domluvit si návštěvu telefonicky a přitom popsat o jaký konkrétní případ se jedná, což zjednodušuje další jednání," sdělil.

I některé další úkony lze provést elektronicky prostřednictvím datové schránky, nebo portálu občana, který je také na webových stránkách města. "Naší motivací pro vylepšování webových stránek je poskytování služeb co největší skupině obyvatel Dačic a celého správního obvodu. Pokud jde o seniory, tak průměrný věk obyvatel Dačice se stále zvyšuje a v seniorském věku jsou dnes i lidé, kteří jsou zvyklí běžně používat počítač, nebo chytrý telefon. Jejich omezení je spíše v tom, že hůře vidí a mají poněkud horší jemnou motoriku," podotkl Karel Macků.

To řeší právě verze stránek pro seniory. "Velký vliv má samozřejmě i stále dostupnější internet a tím se zvětšující možnosti pro lidi vyřizovat si své záležitosti elektronicky. S tímto trendem se snažíme držet krok. Dokladem toho, že se nám to daří jsou právě získaná ocenění v krajském kole soutěže Zlatý erb a nominace do celostátního kola," dodal dačický starosta s tím, že poděkování za získaná ocenění a vůbec za práci na webových stránkách města patří především kolegyním a kolegům z odboru kultury a cestovního ruchu a informatikům.