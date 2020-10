Od začátku října mohou návštěvníci Dačic využít nově otevřené parkoviště v ulici Berky z Dubé.

Povrch parkovacích míst se skládá z TTE roštů, které jsou zatravněny, případně vyplněny dlažebními kostkami. | Foto: Archiv města Dačice

Slouží především k dlouhodobému bezplatnému stání osobních automobilů. Současně došlo ke změně režimu parkování na Palackého náměstí pod Kancnýřovým sadem. Doba parkování je nově omezena na dvě hodiny, a to ve všední dny od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 11 hodin.