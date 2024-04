Co se aktuálně děje v Dačicích? Město například zveřejnilo termíny a podrobnosti k zápisům do mateřských škol. Připomnělo také jedno zajímavé výročí a upozornilo na probíhající deratizaci.

Město Dačice. Památník kostky cukru a kostel sv. Vavřince. Ilustrační foto. | Foto: město Dačice

Dačice si v letošním roce připomínají 30 let městského praporu. Úřad připomněl, že prapor byl městu udělen rozhodnutím předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 12. dubna 1994. Slavnostní převzetí praporu potom proběhlo 12. května 1994 v budově Parlamentu za přítomnosti tehdejšího dačického starosty Jana Jelínka a místostarosty Karla Mandelíka. Barvy praporu, žlutá a modrá, jsou odvozeny z barev městského znaku, kde je základem zlatá růže v modrém poli.

Městský prapor slaví 30 let.Zdroj: město Dačice

Termín 6. a 7. května by si měli poznamenat ti, kteří plánují zapsat své ratolesti do mateřských škol v Dačicích. Žádosti o zápis se v tyto dny budou ve školkách podávat od 12 do 16 hodin, podrobné informace hledejte na www.msdacice.cz.

Hledáte zaměstnání a máte vzdělání stavebního zaměření nebo praxi v oboru architektura, dějiny umění, historie, případně obdobné vhodné obory? Úřad nabízí volné pracovní místo na odboru kultury a cestovního ruchu - konkrétně na úseku památkové péče. Přihlášky můžete zaslat do 31. května formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, Dačice. Všechny podrobnosti si přečtěte zde.

Až do 12. května pokračuje na území Dačic ohnisková deratizace. Jejím cílem je ošetření kromě jiného i ploch veřejného prostranství se zjištěným pohybem myšovitých hlodavců. Město v této souvislosti upozorňuje občany na zákaz volného pobíhání zvířat na veřejném prostranství.

Podrobný plán deratizace naleznete kliknutím zde.