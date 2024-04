Druhý dar se pak týká Domova seniorů Dačice, kterému pomůže se zajištěním provozu v letošním roce. Jak starosta popsal, dačický domov seniorů poskytuje nepřetržitou, 24hodinovou péči a disponuje kapacitou 73 lůžek, kde je aktuálně umístěno 51 klientů z Dačic.

„Podle provedených analýz dochází v ORP Dačice k prudkému stárnutí populace, což je jeden z důvodů poskytnutí této finanční podpory. V neposlední řadě ji vnímáme jako vyjádření odpovědnosti, úcty a podpory místním občanům, kteří již nemohou pobývat v domácím prostředí,“ sdělil Miloš Novák.

Parkoviště u Červeného vrchu prokoukne

Dalším bodem, kterým se radní zabývali, byla modernizace prostranství u obchodního domu Červený vrch.

Místostarosta Dačic Jiří Baštář přiblížil, že stavební akce řeší rekonstrukci chodníku, který je v havarijním stavu. „Zároveň bude realizována přestavba parkoviště včetně veřejného osvětlení u obchodního centra Červený vrch v Dačicích. Současně budou upraveny i navazující přechody pro chodce. Úpravy budou probíhat v místě původního chodníku a parkoviště,“ vyjmenoval.

Lhůta pro podání nabídek zájemců o stavbu skončila v první březnový den. Na úřad dorazilo celkem pět nabídek, ze kterých pak komise vybrala vítěze. Tím se stala společnost SATES ČECHY, s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 2,95 milionu korun bez daně. Se stavbou by se podle Jiřího Baštáře mělo začít na začátku července, skončit by měla zhruba v polovině října.

Radní na programu měli také modernizaci čističky odpadních vod.

„Tato zakázka je rozdělena do dvou ucelených etap, kdy první zahrnuje zhotovení dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, její zpracování je stanoveno do 16. prosince. Druhá část pak zahrnuje dokumentaci pro provedení stavby a zadávací dokumentaci stavby, u této části je datum zpracování určeno do 31. května,“ sdělil místostarosta Jiří Baštář. Doplnil, že na tuto akci dorazily tři nabídky, z nichž jako vítězná vzešla společnost VAK projekt, s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 890 tisíc korun bez DPH,“ doplnil Baštář.

Prodává se byt v Jiráskově ulici

Na své 38. schůzi též rada města Dačice schválil záměr prodeje bytové jednotky. Konkrétně se jedná o byt č. 19 v bytovém domě čp. 222 v Jiráskově ulici v Dačicích.

„K prodeji bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. 801 v k.ú. Dačice jsme přistoupili vzhledem k tomu, že aktuálně není obsazená nájemníky a vzhledem k finanční náročnosti nutných investičních oprav. Základní prodejní cenu jsme stanovili ve výši 2 950 000 korun. Prodej proběhne formou soutěže. Lhůta pro podání žádostí o koupi je do 19. dubna 2024, v případě více zájemců proběhne soutěž dne 22. dubna 2024. Podrobné informace lze získat na úřední desce městského úřadu nebo na telefonním čísle 384 401 230,“ uvedl místostarosta Dačic Jiří Baštář.