Až napotřetí se dačické radnici povedlo najít firmu, která ke knihovně směrem do dvora přistaví novou přízemní budovu. Starosta Karel Macků sdělil, že tentokrát se přihlásily dvě firmy. „Výhodnější nabídku podala společnost DRYMAT.CZ, a to 3,2 milionu korun,“ konstatoval.

Město zakázku vypsalo třikrát. Poprvé jediná firma nabídla příliš vysokou cenu za dílo, podruhé se nepřihlásil nikdo. Potřetí úřad změnil zadání v tom, že není nutné použít stacionární jeřáb umístěný v Pantočkově ulici. Tato varianta ovšem vylučuje provoz knihovny během prací.

Stavební práce mají trvat až do konce listopadu. Ředitelka knihovny Zdeňka Chadimová uvedla, že kvůli stěhování bude knihovna od příštího pondělí až do 11. června zavřená. "Firma potřebuje mít přízemí knihovny prázdné. Za dobu, kdy bude zavřeno, musíme vybrat, co všechno přestěhujeme. Náhradní prostory jsou menší, takže všechny knížky vzít nemůžeme. To, co nevezmeme, budeme kvůli stavbě muset uklidit. Uvažovali jsme nad tím, že část věcí necháme v prvním patře, ale ještě se budeme domlouvat se zástupcem firmy," popsala ředitelka.

V dočasném sídle na Palackého náměstí 62 (v bývalé ČSOB) bude knihovna fungovat od 13. června. „Čtenáři dostali upozornění, mohou využít ještě tento týden. Nikdo se nemusí bát, prodloužili jsme všem výpůjční dobu na druhou půlku června,“ vysvětlila Zdeňka Chadimová.