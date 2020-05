Několik měsíců se u Knihovny Matěje Mikšíčka v Dačicích budovala přístavba a modernizovalo se i vybavení. Fungovala tedy v provizorních prostorách. Od minulého týdne už ale zve čtenáře zpět na původní místo.

„Stěhování začalo 1. března a zastihla nás během něj koronavirová krize. Pomohly nám technické služby a přidali se žáci i kantoři z místního učiliště a gymnázia. Všechno jsme z prostor na Palackého náměstí a ze skladů museli vynosit a uložit na správná místa,“ uvedla ředitelka knihovny Zdeňka Chadimová.

Na čtenáře teď v regálech čeká 40 tisíc svazků. Díky nouzovému stavu bylo na stěhování i konečné přípravy před otevřením více času.

„Měli jsme čas na velkou aktualizaci fondu a dovybavení knihovny. Máme nové počítače, na dětském oddělení je nový koberec, celá budova je vymalovaná, jsou natřené dveře a upravili jsme i dvorek a zahradu,“ dodala ředitelka dačické knihovny.

To vše si zájemci mohou prohlédnout už od 11. května, kdy se knihovna poprvé otevřela. I nadále tu ale platí mimořádná opatření. Čtenáři musí omezit pobyt v knihovně na nezbytně nutnou dobu, musí dodržovat rozestupy, mít nasazené roušky a k dispozici mají dezinfekci na ruce. V provozu není internet pro veřejnost ani čítárna. Půjčit si čtenáři mohou jen tituly, které je možné si odnést domů. Vrácené knihy také není možné hned poslat dále do oběhu, čeká na ně dvoudenní karanténa.

Knihovnice zároveň žádají, aby lidé, kteří jsou v domácí karanténě, zatím knihy nevraceli, ani je do knihovny po nikom neposílali. Nemusí se bát pokuty, všechny výpůjčky jsou totiž automaticky prodloužené až do konce května. Oznámení o prodloužení čtenáři dostali do svých emailových schránek.