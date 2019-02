Dačice – Nemocnice Dačice disponuje novými inspekčními pokoji pro lékaře a sestry sloužící lékařské pohotovostní služby. Zázemí se nachází v nové přístavbě přímo u ordinace.

Bývalá vrátnice se rozrostla o několik dalších nových prostor. Ty poslouží lékařům a sestrám, kteří slouží víkendové a sváteční pohotovosti. | Foto: Archiv nemocnice

Ředitelka nemocnice Miroslava Člupková vysvětlila: „V předchozích letech docházeli lékaři a sestry do ordinace pohotovosti přes venkovní areál ze svých inspekčních pokojů v hlavní budově. To nebylo zrovna příjemné v době deště a tuhé zimy se spoustou sněhu, která v Dačicích často vládne.



Právě to byl podle jejího vyjádření důvod, proč dačická nemocnice v loňském roce přistoupila k výstavbě nových prostor – dvojice inspekčních pokojů, sociálního zázemí a takzvané denní místnosti. „Využili jsme každého metru bývalé vrátnice nemocnice a připojili jsme dva pokoje pro lékaře, denní místnost a koupelnu s příslušenstvím. Tak vznikla samostatná moderní jednotka pro lékařský i sesterský personál, který poskytuje v sobotu, neděli a svátky lékařské pohotovostní služby,“ upřesnila Miroslava Člupková.